Police Awareness: ‘पोक्सो’पासून ‘डायल ११२’पर्यंत; ग्रामीण आणि नक्षलग्रस्त भागातील मुलींना कायद्याची माहिती देणार पोलीस

झारखंड: महिला आणि शाळकरी मुलींच्या सुरक्षेबरोबरच त्यांना त्यांच्या कायदेशीर अधिकारांची माहिती मिळावी, यासाठी झारखंडमधील पलामू पोलिसांनी विशेष जनजागृती मोहीम सुरू केली आहे. शाळा, महाविद्यालये आणि कोचिंग संस्थांमध्ये जाऊन महिला पोलीस अधिकारी आणि बीट अंमलदार मुलींशी थेट संवाद साधत आहेत. या मोहिमेत ‘गुड टच-बॅड टच’, पोक्सो कायदा, छेडछाडविरोधी उपाय आणि आपत्कालीन मदत याबाबत माहिती दिली जात आहे.पलामूचे पोलीस अधीक्षक कपिल चौधरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबवला जात आहे. पलामू पोलिसांच्या अधिकृत माहितीनुसार, जिल्ह्यात २८ पोलीस ठाणी आणि महिला पोलीस ठाणेही कार्यरत आहे..शाळा-कॉलेजांत महिला अधिकाऱ्यांचा थेट संवादमुलींना त्यांच्या समस्या मोकळेपणाने मांडता याव्यात, यासाठी महिला पोलीस अधिकारी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थिनींशी संवाद साधत आहेत. संकटाच्या परिस्थितीत काय करावे, तक्रार कुठे करावी आणि पोलिसांची मदत कशी घ्यावी, याची माहिती त्यांना दिली जात आहे.या संवादादरम्यान स्थानिक पोलीस अधिकारी आणि संबंधित ठाण्यांचे संपर्क क्रमांकही विद्यार्थिनींना देण्यात येत आहेत. त्यामुळे एखादी समस्या निर्माण झाल्यास पोलिसांशी थेट संपर्क साधणे त्यांना सोपे होणार आहे.‘गुड टच-बॅड टच’पासून पोक्सोपर्यंतलहान मुली आणि विद्यार्थिनींना त्यांच्या शरीराच्या सुरक्षित सीमांची जाणीव करून देणे हा मोहिमेतील महत्त्वाचा भाग आहे. अयोग्य स्पर्श किंवा गैरवर्तनाची घटना घडल्यास घाबरून न जाता पालक, शिक्षक किंवा पोलिसांना माहिती देण्याचे आवाहन केले जात आहे.अल्पवयीन मुलांचे लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी असलेल्या पोक्सो कायद्याची माहितीही सोप्या भाषेत दिली जात आहे. याशिवाय छेडछाड, लैंगिक अत्याचार आणि अन्य प्रकारच्या गैरवर्तनाविरोधात उपलब्ध कायदेशीर मदतीची माहिती विद्यार्थिनींना दिली जात आहे..ग्रामीण महिलांशीही थेट संवादही मोहीम केवळ शाळा आणि महाविद्यालयांपुरती मर्यादित न ठेवता ग्रामीण भागातील महिलांपर्यंतही नेली जात आहे. कौटुंबिक हिंसाचार, हुंडा छळ आणि महिलांवरील अन्य प्रकारच्या अत्याचारांविरोधात उपलब्ध कायदेशीर उपायांबाबत महिलांना माहिती दिली जात आहे.पोलिसांशी संपर्क साधण्यास भीती किंवा संकोच वाटू नये, तसेच एखादी घटना घडल्यास ती लपवून न ठेवता योग्य वेळी तक्रार करण्याचे आवाहन या बैठकींतून केले जात आहे..आपत्कालीन मदतीबाबत जनजागृतीआपत्कालीन परिस्थितीत पोलिसांची मदत घेण्यासाठी उपलब्ध हेल्पलाइनबाबतही नागरिकांना माहिती दिली जात आहे. पलामू जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर महिला हेल्पलाइन १०९१, बाल हेल्पलाइन १०९८ आणि पोलीस हेल्पलाइन १०० अशी माहिती देण्यात आली आहे.संशयास्पद हालचाली, मुलींची छेडछाड किंवा परिसरातील इतर गैरप्रकारांची माहिती पोलिसांपर्यंत पोहोचवण्याचे आवाहनही नागरिकांना करण्यात येत आहे..शाळा सुटण्याच्या वेळेत बीट पोलिसिंगवर भरमुलींची शाळा किंवा महाविद्यालये सुरू होण्याच्या आणि सुटण्याच्या वेळेत संवेदनशील ठिकाणी पोलिसांची उपस्थिती वाढवण्यावरही भर दिला जात आहे. बीट पोलीस परिसरात नियमित संपर्क ठेवून स्थानिक समस्या समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत.पोलिसांचा हा उपक्रम केवळ कारवाईवर भर न देता प्रतिबंधात्मक उपाय आणि जनजागृतीच्या माध्यमातून महिला व बालसुरक्षेला बळ देण्याचा प्रयत्न आहे. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील महिलांना पोलिसांशी थेट जोडल्यामुळे तक्रारी आणि सुरक्षाविषयक समस्या वेळेत प्रशासनापर्यंत पोहोचण्यास मदत होऊ शकते.पलामू पोलिसांच्या अधिकृत माहितीनुसार, पोलीस विभागाचा भर कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासोबतच नागरिकांशी संपर्क वाढवण्यावर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.