Palamu Tiger Reserve: वाघांच्या संवर्धनासाठी हायटेक यंत्रणा; पलामू व्याघ्र प्रकल्पात डिजिटल निरीक्षण आणि प्रजननावर भर

झारखंड: झारखंडमधील एकमेव व्याघ्र प्रकल्प असलेल्या पलामू व्याघ्र प्रकल्पात वाघांच्या संवर्धनासाठी विशेष ‘टायगर सेल’ स्थापन करण्यात आला आहे. या पथकात विविध क्षेत्रांतील १० तज्ज्ञांचा समावेश असून, वाघांच्या हालचालींवर आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने लक्ष ठेवणे, त्यांच्या अधिवासाचा अभ्यास करणे आणि संवर्धनाच्या उपाययोजनांना गती देणे ही या सेलची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. बेतला राष्ट्रीय उद्यानात या सेलचे मुख्यालय असेल. प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्राचे उपसंचालक प्रजेश कान्त जेना यांच्या नेतृत्वाखाली हे पथक काम करणार आहे..याशिवाय, केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर पलामू व्याघ्र प्रकल्पात ‘टायगर सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम’ राबवण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत २०२६ च्या अखेरपर्यंत मध्य प्रदेशातून दोन वाघिणी आणि एक वाघ पलामूमध्ये आणण्याचे नियोजन आहे. या माध्यमातून प्रकल्पातील वाघांची संख्या वाढवण्यासह त्यांच्या प्रजननाला चालना देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे..एआय तंत्रज्ञानासह १० तज्ज्ञांचे पथकटायगर सेलच्या स्थापनेचा निर्णय २०२३ मध्ये झालेल्या टायगर फाउंडेशनच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांना विविध क्षेत्रांत विशेष प्रशिक्षण देऊन हे पथक तयार करण्यात आले.या सेलमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), जीवशास्त्र, पशुवैद्यकीय सेवा, गवताळ प्रदेशांचा विकास, वन्यजीव बचाव आणि क्षेत्रीय निरीक्षण अशा विविध विषयांतील तज्ज्ञांचा समावेश आहे. कॅमेरा ट्रॅप आणि अन्य निरीक्षण यंत्रणांमधून मिळणाऱ्या माहितीचे विश्लेषण करून वाघांच्या हालचालींचा मागोवा घेणे, त्यांच्या वर्तनाचा अभ्यास करणे आणि आरोग्यविषयक गरजांवर लक्ष ठेवणे यासाठी या पथकाची मदत होणार आहे.वाघांच्या भक्ष्य प्राण्यांसाठी योग्य गवताळ अधिवास विकसित करणे, प्रत्यक्ष जंगलातील निरीक्षण सुधारणे आणि वन कर्मचाऱ्यांना तांत्रिक प्रशिक्षण देणे, हीदेखील या सेलची महत्त्वाची कामे असतील..मध्य प्रदेशातून तीन वाघ आणण्याचे नियोजनपलामू व्याघ्र प्रकल्पात वाघांची संख्या वाढवणे हे वन विभागासमोरील प्रमुख आव्हान आहे. दिलेल्या माहितीनुसार, २०२१ पासून मध्य प्रदेशाशी जोडलेल्या वन्यजीव मार्गातून सात वेगवेगळ्या नर वाघांचा या परिसरात वावर नोंदवण्यात आला आहे. मात्र, या काळात एकाही वाघिणीची नोंद झालेली नाही.नर वाघांचा अधूनमधून होणारा वावर आणि जंगलात कायमस्वरूपी वाघांची संख्या वाढणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. त्यामुळे वाघिणींच्या अनुपस्थितीची समस्या दूर करण्यासाठी ‘टायगर सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम’ महत्त्वाचा ठरणार आहे.या कार्यक्रमांतर्गत मध्य प्रदेशातील एका व्याघ्र प्रकल्पातून दोन वाघिणी आणि एक वाघ पलामूमध्ये आणण्याचे नियोजन आहे. सुरुवातीला त्यांना ‘सॉफ्ट रिलीज सेंटर’मध्ये ठेवून नव्या वातावरणाशी जुळवून घेण्याची संधी दिली जाईल. त्यानंतर त्यांना नैसर्गिक अधिवासात स्थिरावण्यासाठी आणि प्रजननासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले जातील..मध्य प्रदेशाशी जोडलेला वन्यजीव मार्ग महत्त्वाचापलामू व्याघ्र प्रकल्पाचा मध्य भारतातील जंगलांशी वन्यजीव मार्गांद्वारे संबंध आहे. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील जंगलांतून वाघ झारखंडच्या दिशेने येऊ शकतात. त्यामुळे पलामू परिसर वाघांच्या हालचाली आणि दीर्घकालीन संवर्धनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जातो.नव्या टायगर सेलमुळे वन्यजीवांच्या हालचालींची डिजिटल नोंद ठेवणे, त्यांच्या अधिवासातील बदल समजून घेणे आणि मानव-वन्यजीव संघर्षाचा धोका कमी करण्यासाठी वेळेवर उपाययोजना करणे शक्य होईल, अशी अपेक्षा आहे.पलामू व्याघ्र प्रकल्पातील या दोन्ही उपक्रमांमुळे वाघांच्या संवर्धनासाठी तांत्रिक निरीक्षण आणि नियोजित प्रजनन यांना एकत्रित चालना मिळणार आहे. मात्र, या प्रयत्नांचे दीर्घकालीन यश वाघांना अनुकूल अधिवास, पुरेसे भक्ष्य, सुरक्षित वनक्षेत्र आणि प्रभावी संरक्षण व्यवस्था यांवरही अवलंबून असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.