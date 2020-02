नागरिकत्वासाठी पॅन हा पुरावा नाही

गुवाहाटी - जमिनीची कागदपत्रे, पॅन कार्ड आणि बँकेच्या कागदपत्रांवरून नागरिकत्व सिद्ध होत नाही, असा निकाल गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप जबेदा बेगम ही महिला आसामची नागरिक नसल्याचा निकाल राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तिकेबाबत (एनआरसी) आसाममध्ये नेमलेल्या लवादाने दिला होता. या निकालाविरुद्ध तिने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सुनावणीवेळी जमिनीची कागदपत्रे, पॅन कार्ड आणि बँकेच्या कागदपत्रांवरून नागरिकत्व सिद्ध होत नाही, असे स्पष्ट केले. न्या. मनोजित भुयान आणि न्या. पार्थिवज्योती सैकिया यांनी हे निर्देश दिले. वडील आणि भावाशी नाते सिद्ध करू न शकल्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले. आसाममध्ये नागरिकत्व सिद्ध करणे कसे वेगळे आहे, हे न्यायालयाने आदेशात सांगितले आहे. हे एकमेव असे राज्य आहे, जिथे १९५१ मध्ये एनआरसी तयार होती आणि मागील वर्षी ती अपडेट झाली. मागीलवर्षी ऑगस्टमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली पाच वर्षांच्या प्रक्रियेनंतर आसाममध्ये एनआरसी अपडेट करून ती जाहीर करण्यात आली. यामध्ये ३.३ कोटी अर्जदारांपैकी १९ लाख अर्जदारांचे नाव वगळण्यात आले. आसाममध्ये नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी २४ मार्च १९७१ पूर्वीच्या १४ पैकी कोणताही दस्तावेज जमा करावा लागणार होता, ज्यात त्यांच्या पूर्वजांचे नाव असेल, ज्यावरून त्यांचे नागरिकत्व सिद्ध होईल.

