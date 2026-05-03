Homestay Scheme: पहाडांमध्ये बिझनेसची सुवर्णसंधी! 15 लाखांपर्यंत कर्ज, 50% सबसिडी देणार सरकार

उत्तराखंड : उत्तराखंडच्या निसर्गरम्य डोंगराळ भागात स्वतःचे होमस्टे (Homestay) सुरू करण्याचे तुमचे स्वप्न असेल, तर आता ती वेळ आली आहे. उत्तराखंड सरकारने डोंगराळ भागातून होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी आणि स्थानिकांना रोजगार देण्यासाठी दोन अत्यंत फायदेशीर योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांतर्गत तुम्हाला १५ लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदानित कर्ज मिळू शकते. उत्तराखंडमध्ये आतापर्यंत ६ हजारांहून अधिक होमस्टेची नोंदणी झाली असून, नैनीताल जिल्हा यात अव्वल स्थानी आहे..१. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय होमस्टे विकास योजनाही योजना विशेषतः नवीन होमस्टे बांधण्यासाठी किंवा जुन्या घराचे नूतनीकरण करण्यासाठी अत्यंत प्रभावी आहे. या योजनेअंतर्गत होमस्टे उभारणीसाठी १५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळते.कर्जाच्या रकमेवर ५०% पर्यंत अनुदान सरकारकडून दिले जाते. म्हणजेच तुमचे आर्थिक ओझे निम्म्याने कमी होते. पर्यटकांना उत्तराखंडची संस्कृती, खाद्यपदार्थ आणि ग्रामीण जीवनशैलीचा अनुभव स्वस्त दरात मिळावा, हा यामागचा मुख्य हेतू आहे..२. वीर चंद्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजनाजर तुम्हाला केवळ होमस्टेच नाही, तर पर्यटन क्षेत्राशी संबंधित इतर व्यवसाय सुरू करायचे असतील, तर ही योजना तुमच्यासाठी आहे. होमस्टेसोबतच रेस्टॉरंट, कॅफे, रिसॉर्ट किंवा ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्स सुरू करण्यासाठी यातून मदत मिळते.या योजनेअंतर्गत एकूण गुंतवणुकीवर ३३% पर्यंत सबसिडी दिली जाते. केवळ आर्थिक मदतच नाही, तर पर्यटन विभागामार्फत तुम्हाला हॉटेल मॅनेजमेंट, मार्केटिंग आणि पाहुणचाराचे (Hospitality) मोफत प्रशिक्षणही दिले जाते..नैनीताल ठरले 'होमस्टे हब'जिल्हा पर्यटन अधिकारी अतुल भंडारी यांच्या माहितीनुसार नैनीताल जिल्ह्यात सर्वाधिक ९०९ नोंदणीकृत होमस्टे आहेत. गेल्या ५ वर्षांत ६६० नवीन पर्यटन युनिट्स सुरू झाली आहेत. यामुळे तरुणांना स्वतःच्या गावातच राहून लाखो रुपये कमवण्याची संधी मिळत आहे..होमस्टे सुरू करण्याचे फायदे:कमी गुंतवणूक: सरकारी सबसिडीमुळे सुरुवातीची गुंतवणूक खूपच कमी होते.संस्कृतीचे जतन: पर्यटकांना अस्सल पहाडी संस्कृतीशी जोडता येते.सोपी प्रक्रिया: नोंदणी आणि अर्जाची प्रक्रिया आता डिजिटल आणि सोपी करण्यात आली आहे.जर तुम्ही नवीन व्यवसायाचा विचार करत असाल, तर उत्तराखंडची ही शांत आणि सुंदर शिखरे तुमची वाट पाहत आहेत.