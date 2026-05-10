Pandit Raja ki Thandai: बदाम-पिस्ता, केशरची चव; ‘पंडित राजा की ठंडाई’ का आहे इतकी फेमस? पंतप्रधानांनी केलं होतं उद्घाटन

History of Pandit Raja ki Thandai: बदाम, पिस्ता, केशर यांसारख्या उच्च दर्जाच्या घटकांनी बनवलेली ही ठंडाई पंतप्रधान नेहरू आणि वाजपेयींच्या उद्घाटनानंतरही आजही स्थानिक, पर्यटक, राजकारणी व बॉलिवूड कलाकारांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उन्हाळ्याच्या दिवसात जेव्हा उत्तर प्रदेशात उष्णतेची लाट असते, तेव्हा शरीराला थंडावा देण्यासाठी 'ठंडाई'सारखा दुसरा उत्तम पर्याय नाही. त्यातही जर आपण उत्तर प्रदेशातील सर्वात प्रसिद्ध ठंडाईबद्दल बोललो, तर लखनौच्या 'पंडित राजा की ठंडाई' (Pandit Raja ki Thandai) या दुकानाचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. ९० वर्षांचा इतिहास आणि ५ पिढ्यांचा वारसा जपणाऱ्या या ठिकाणाची चव आजही अजोड आहे.

