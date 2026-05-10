Pandit Raja ki Thandai: बदाम-पिस्ता, केशरची चव; ‘पंडित राजा की ठंडाई’ का आहे इतकी फेमस? पंतप्रधानांनी केलं होतं उद्घाटन

उन्हाळ्याच्या दिवसात जेव्हा उत्तर प्रदेशात उष्णतेची लाट असते, तेव्हा शरीराला थंडावा देण्यासाठी 'ठंडाई'सारखा दुसरा उत्तम पर्याय नाही. त्यातही जर आपण उत्तर प्रदेशातील सर्वात प्रसिद्ध ठंडाईबद्दल बोललो, तर लखनौच्या 'पंडित राजा की ठंडाई' (Pandit Raja ki Thandai) या दुकानाचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. ९० वर्षांचा इतिहास आणि ५ पिढ्यांचा वारसा जपणाऱ्या या ठिकाणाची चव आजही अजोड आहे..या कडक उन्हात, लखनौच्या जुन्या शहरातील चौक भागात असलेल्या या दुकानावर पर्यटकांची आणि स्थानिकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. या ऐतिहासिक ठिकाणाबद्दलची रंजक माहिती खालीलप्रमाणे आहे:१९३६ पासूनची परंपराया ठंडाईची सुरुवात १९३६ मध्ये पंडित लालजी महाराज यांनी केली होती. सुरुवातीला ते केवळ वाटसरूंना पाणी पाजण्याचे काम करत असत, पण हळूहळू त्यांनी शरबत आणि ठंडाई बनवण्यास सुरुवात केली. आज त्यांच्या कुटुंबातील पाचवी पिढी हा वारसा समर्थपणे चालवत आहे..पंतप्रधान आणि राजकारण्यांचे आवडते ठिकाणया दुकानाची लोकप्रियता आणि प्रतिष्ठा इतकी मोठी आहे. असे सांगितले जाते की, या दुकानाच्या पहिल्या स्वरूपाचे उद्घाटन देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी केले होते.१९९२ मध्ये जेव्हा हे दुकान नवीन ठिकाणी हलवण्यात आले, तेव्हा त्याचे उद्घाटन माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या हस्ते झाले होते..अशी तयार होते ही 'विशेष' ठंडाईपंडित राजा यांच्या ठंडाईची चव आजही तशीच राहण्यामागे त्यांचे पारंपारिक आणि गोपनीय मसाले आहेत. यात बदाम, पिस्ता, काजू, बडीशेप, वेलची, मिरी आणि केशर यांसारख्या उच्च दर्जाच्या पदार्थांचा वापर केला जातो.आजही ही ठंडाई यंत्रांच्या साहाय्याने नाही, तर रात्री भिजवलेले ड्राय फ्रूट्स सकाळी पाटा-वरवंट्ट्यावर वाटून तयार केली जाते. ही पारंपारिक पद्धतच या ठंडाईला एक वेगळी चव देते..आमपासून खासपर्यंत सर्वांची पसंतीकेवळ सामान्य नागरिकच नाही, तर अनेक बॉलिवूड कलाकार आणि मोठे राजकारणी लखनौला आले की या ठंडाईचा आस्वाद नक्की घेतात. विशेषतः होळी आणि महाशिवरात्रीला या दुकानावर पाय ठेवायलाही जागा नसते..लखनवी संस्कृतीचे प्रतीक'तहजीब आणि अदब'साठी ओळखल्या जाणाऱ्या लखनौमध्ये 'पंडित राजा की ठंडाई' हे केवळ एक दुकान नसून ती लखनवी खानपानाच्या समृद्ध परंपरेची ओळख आहे. इतिहासाची साक्ष देणारी ही चव आजही बदललेल्या काळात आपला ठसा टिकवून आहे.लखनौच्या चौक भागातील या दुकानावर मिळणारी थंडगार ठंडाई प्रवाशांचा थकवा दूर करण्याचे काम करत आहे.