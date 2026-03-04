Paris Paralympics: पॅरिस ऑलिम्पिक गाजवणाऱ्या शीतल देवीची मुख्यमंत्र्यांशी भेट! योगींनी वाढवला खेळाडूंचा उत्साह

भारताची स्टार पॅरा-धनुर्धर आणि अर्जुन पुरस्कार विजेती शीतल देवी हिने शनिवारी लखनौ येथे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची भेट घेतली. तिच्यासोबत भारतीय महिला धनुर्विद्या (Archery) संघाच्या इतर सदस्यांनीही मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडून मार्गदर्शन घेतले..लखनौमधील प्रसिद्ध के.डी. सिंग बाबू स्टेडियम येथे राष्ट्रीय महिला धनुर्विद्या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी देशातील अनेक नामवंत खेळाडू उत्तर प्रदेशात आले आहेत. याच निमित्ताने शीतल देवी आणि तिच्या संघाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली..पायाने निशाणा साधणाऱ्या शीतलचे कौतुकपॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये आपल्या दोन्ही हातांशिवाय केवळ पायांच्या साहाय्याने अचूक निशाणा साधून पदक जिंकणाऱ्या शीतल देवीचे जगभरात कौतुक झाले आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी तिच्या जिद्दीचे आणि असामान्य कामगिरीचे विशेष कौतुक केले. खेळाडूंनी मुख्यमंत्र्यांना एक स्मृतिचिन्ह देऊन त्यांचा सन्मान केला, तर मुख्यमंत्र्यांनी सर्व खेळाडूंना भविष्यातील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या..क्रीडा क्षेत्रातील मान्यवरांची उपस्थितीया भेटीदरम्यान उत्तर प्रदेश धनुर्विद्या संघाचे अध्यक्ष अवनीश अवस्थी आणि क्रीडा विभागाचे सचिव तसेच प्रसिद्ध पॅरालिम्पियन सुहास एल. वाय. हे देखील उपस्थित होते. उत्तर प्रदेश सरकार खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि राज्यात क्रीडा संस्कृती रुजवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत असल्याचे यावेळी अधोरेखित करण्यात आले..Shaktipith Highway: शक्तिपीठ महामार्गासाठी मोजणी सुरू; कलम १६३ लागू, गावांमध्ये तणाव, शेतकऱ्यांचा संवादाचा आग्रह!.स्पर्धेचे महत्त्वलखनौत सुरू असलेल्या या राष्ट्रीय स्पर्धेमुळे उत्तर प्रदेशातील स्थानिक खेळाडूंना शीतल देवीसारख्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या खेळाडूंकडून शिकण्याची संधी मिळत आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, "जेव्हा आपल्या मुली जागतिक स्तरावर तिरंगा फडकवतात, तेव्हा संपूर्ण देशाला त्यांचा अभिमान वाटतो."या भेटीमुळे महिला धनुर्धर संघात नवा उत्साह संचारला असून, आगामी स्पर्धांमध्ये या खेळाडूंकडून सुवर्ण कामगिरीची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.