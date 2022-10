हुश्श...! अखेर WhatsAppची सेवा अंशतः सुरू; युजर्सना दिलासा

नवी दिल्ली : गेल्या दीड तासापासून बंद पडलेलं व्हॉट्सअॅप अंशतः सुरु झालं आहे. भारतातील काही शहरांमध्ये ही व्हॉट्सअॅपची सेवा सुरु झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. एएनआयनं ही माहिती दिली आहे. (Partial restoration of WhatsApp services appears to have begun in some cities of India)

इन्स्टंट मेसेजिंग अॅप व्हॉट्सअॅपचं सर्व्हर गेल्या दीड तापासाून डाऊन झालं होतं. यामुळं जगभरातील अनेक भागात व्हॉट्सअॅपची सेवा बंद पडल्याच्या तक्रारी युजर्सकडून केल्या जात होत्या. व्हॉट्सअॅपवर येणाऱ्या समस्येबाबत मेटा कंपनीनं स्पष्टीकरणंही दिलं आहे. तांत्रिक समस्येमुळं सर्व्हर डाऊन झाल्याचं सांगताना मेटाच्या इंजिनिअर्सकडून यावर काम सुरु असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.