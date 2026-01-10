देश

Pregnancy Job Scam : महिलांना गरोदर करा आणि कमवा 10 लाख! 'प्रेग्नंट जॉब सर्विस'च्या नावाखाली मोठा घोटाळा उघड; नेमकं काय प्रकरण?

What Is the Pregnancy Job Scam in Patna? पोलिसांनी संबंधित आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल केला असून या घोटाळ्यात आणखी कोणी सहभागी आहे का, याचा तपास सुरू आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
Pregnancy Job Scam : बिहारची राजधानी पटणा येथे “महिलांना गरोदर केल्यास १० लाख रुपये मिळतील” अशा आमिषाने मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस (Patna Cyber Fraud) आला आहे. “ऑल इंडिया प्रेग्नन्सी जॉब सर्व्हिस” या बनावट संस्थेच्या नावाखाली हा नवा सायबर घोटाळा राबवण्यात येत होता.

