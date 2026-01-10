Pregnancy Job Scam : महिलांना गरोदर करा आणि कमवा 10 लाख! 'प्रेग्नंट जॉब सर्विस'च्या नावाखाली मोठा घोटाळा उघड; नेमकं काय प्रकरण?

Pregnancy Job Scam : बिहारची राजधानी पटणा येथे “महिलांना गरोदर केल्यास १० लाख रुपये मिळतील” अशा आमिषाने मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस (Patna Cyber Fraud) आला आहे. “ऑल इंडिया प्रेग्नन्सी जॉब सर्व्हिस” या बनावट संस्थेच्या नावाखाली हा नवा सायबर घोटाळा राबवण्यात येत होता. .या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत कारवाई सुरू केली आहे. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या टोळीने विशेषतः अपत्यप्राप्ती न झालेल्या जोडप्यांच्या संवेदनशीलतेचा गैरफायदा घेतला. सुरुवातीला मुलं नसलेल्या महिलांची माहिती फोनद्वारे गोळा करण्यात आली..Crime News : संतापजनक! पाच वर्षांच्या चिमुकलीने झोपेत पलंगावर लघवी केली; सावत्र आईने तिच्या गुप्तांगाला गरम स्टीलच्या पळीने दिला चटका.त्यानंतर महिलांना गर्भवती करण्याच्या पद्धतींबाबत काही लोकांना विचारणा करण्यात येत होती. तसेच, जर त्यांनी मुलं नसलेल्या महिलांना गर्भवती केलं, तर त्यांना मोठं आर्थिक बक्षीस मिळेल, असे आमिष दाखवण्यात आले. या फसवणुकीला बळी पडून अनेकांनी नोंदणी शुल्काच्या नावाखाली पैसे भरले..पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, ही टोळी विशेषतः आर्थिक अडचणीत असलेल्या आणि पटकन पैसे कमावण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या लोकांना लक्ष्य करत होती. या प्रकरणाची माहिती मिळताच पोलिस अधीक्षक अभिनव धीमान यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष पथक स्थापन करण्यात आले..पथकाने तातडीने कारवाई करत मनवा गावातील एका घरावर छापा टाकला. या कारवाईत दोन आरोपींना रंगेहाथ पकडण्यात आले असून त्यापैकी एक आरोपी अल्पवयीन आहे. चौकशीदरम्यान आरोपींनी फसवणूक केल्याची कबुली दिली आहे. पोलिसांनी संबंधित आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल केला असून या घोटाळ्यात आणखी कोणी सहभागी आहे का, याचा तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.