देश

Toll Tax New Rules : आता 'या' वाहनांना 'फिटनेस सर्टिफिकेट' अन् 'एनओसी'ही मिळणार नाही!

Vehicle Fitness Certificate, NOC Rules : टोल कर वसुली अधिक पारदर्शक आणि कडक करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे.
Toll Naka

Toll Naka

ESakal

Mayur Ratnaparkhe
Updated on

New Rules for Vehicle Fitness Certificate Approval : राष्ट्रीय महामार्गांवर प्रवास करणाऱ्या वाहन मालकांसाठी ही महत्त्वाची बातमी आहे. टोल कर वसुली अधिक पारदर्शक आणि कडक करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. आता, जर तुमच्या वाहनाचे टोल पेमेंट थकले असेल, तर तुम्ही एनओसी मिळवू शकणार नाही किंवा त्याचे फिटनेस सर्टिफिकेट नूतनीकरण करू शकणार नाही.

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने "केंद्रीय मोटार वाहन (दुसरी सुधारणा) नियम, २०२६" अधिसूचित केले आहे. या नवीन नियमामुळे केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ मध्ये महत्त्वपूर्ण बदल घडून आले आहेत. इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन मजबूत करणे आणि टोल चोरी पूर्णपणे नष्ट करणे हे त्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.

सरकारचा हा निर्णय "मल्टी-लेन फ्री फ्लो" सिस्टिमच्या भविष्यातील अंमलबजावणीच्या तयारीचा एक भाग आहे. या सिस्टिम अंतर्गत, महामार्गांवर कोणतेही भौतिक टोल अडथळे नसतील; त्याऐवजी, वाहने न थांबता जातील आणि टोल आपोआप कापला जाईल. कडक नियमांमुळे कोणताही वाहन मालक पैसे न चुकवता जाऊ शकणार नाही याची खात्री केली जाईल.

Toll Naka
Google Enters IPL : मोठी बातमी! 'गुगल'ची आता ‘IPL’मध्ये एन्ट्री होणार; ‘BCCI’ला तब्बल २७००००००००० रुपये मिळणार

नियम सोपे करण्यासाठी, सरकारने 'फॉर्म २८' मध्ये देखील बदल केले आहेत. अर्ज करताना, वाहन मालकांना आता त्यांच्या वाहनावर कोणताही टोल थकबाकी नसल्याचे घोषित करावे लागेल. शिवाय, फॉर्म २८ चे काही कलम आता ऑनलाइन पोर्टलद्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने जारी केले जाऊ शकतात, ज्यामुळे सर्वसामान्यांना सुविधा मिळेल. या कडक तरतुदींमुळे केवळ सरकारी महसूल वाढणार नाही तर महामार्गांवरील वाहतूक कोंडी देखील कमी होईल.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Toll
Toll naka
Fastag

Related Stories

No stories found.