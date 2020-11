काय आहे 'गुपकार'? काँग्रेस आणि भाजपमध्ये या मुद्द्यावरुन का जुंपलीये?

नवी दिल्ली- गुपकार आघाडीमुळे राजकीय वातावरण तापलं आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुपकार आघाडीचा उल्लेख गुपकार गँग असा केला. शिवाय या मुद्द्यावरुन काँग्रेसवरही हल्लाबोल केला. राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी देशविरोधी घटकांना समर्थन देतात का?, असा सवाल शहा यांनी केला होता. त्यानंतर काँग्रेसने 18 नोव्हेबरला ट्विट करत आपली भूमिका स्पष्ट केली. काँग्रेस पक्ष गुपकार आघाडीचा भाग नसल्याचे पक्षाने स्पष्ट केलंय. याच पार्श्वभूमिवर गुपकार आघाडी नेमकी काय आहे, हे आपण पाहुया...

काय आहे गुपकार आघाडी?

नॅशनल काँफरन्सचे अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला यांचे निवासस्थान श्रीनगरमध्ये 01, गुपकार रोडवर आहे. 4 ऑगस्ट 2019 रोजी 7 पक्षांनी याठिकाणी एकत्र बैठक घेतली होती. या बैठकीत जम्मू-काश्मीरच्या 7 पक्षांनी मिळून केंद्र सरकारच्या राज्यातील नितीविरोधात एक आघाडी केल्याची घोषणा केली होती. त्यांनतर या आघाडीला गुपकार आघाडी असं म्हणण्यात येऊ लागलं. ऑगस्ट 2020 मध्ये पुन्हा गुपकार आघाडीची बैठक झाली होती.

The Gupkar Gang is going global! They want foreign forces to intervene in Jammu and Kashmir. The Gupkar Gang also insults India’s Tricolour. Do Sonia Ji and Rahul Ji support such moves of the Gupkar Gang ? They should make their stand crystal clear to the people of India.

— Amit Shah (@AmitShah) November 17, 2020