भगवे वस्त्र घालून मंदिरातच करतात बलात्कार : दिग्विजयसिंह

भोपाळ : सध्या काही जण भगवे वस्त्र परिधान करून मंदिरातच बलात्कार करत आहेत. यांच्यामुळे सनातन धर्म भ्रष्ट होत आहे. देव यांना कधीच माफ करणार नाही, असे वादग्रस्त वक्तव्य काँग्रेस नेते दिग्विजयसिंह यांनी केले आहे.

#WATCH Digvijaya Singh, Congress in Bhopal: Today, people are wearing saffron clothes and raping, rapes are happening inside temples, is this our religion? Those who have defamed our 'Sanatan Dharma', not even god will forgive them. pic.twitter.com/psAQcd1R7p

— ANI (@ANI) September 17, 2019