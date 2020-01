माझा निर्णय जनताच घेईल - केजरीवाल

नवी दिल्ली - दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आज भाजपच्या प्रचाराला चोख प्रत्युत्तर देत सत्ताधारी पक्षाचे वाभाडे काढले. भाजप नेत्यांकडून केजरीवालांची तुलना थेट दहशतवाद्यांसोबत होत असताना, ‘मी दहशतवादी आहे की मायबाप जनतेचा पुत्र, हे दिल्लीतील जनता ठरवेल,’ असे त्यांनी म्हटले आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप केजरीवाल म्हणाले, ‘‘दिल्लीतील जनताच मी त्यांचा भाऊ आहे की मुलगा आहे की दहशतवादी, हे ठरवेल. याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार मी जनतेकडे सुपूर्त करीत आहे. देशासाठी मी प्राणाची बाजी लावली होती. तीव्र स्वरूपाचा मधुमेह असतानादेखील मी उपोषण केले होते. या मधुमेहाच्या आजारामुळेच मला रोज दिवसातून चारवेळा इन्सुलिन घ्यावे लागते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर इन्सुलिन घेणाऱ्या व्यक्तीने तीन ते चार तासदेखील काही खाल्ले नाही तर ती तत्काळ कोसळून मरण पावू शकते. अशा परिस्थितीमध्ये मी दोनदा आमरण उपोषण केले होते. यातील पहिले उपोषण हे पंधरा, तर दुसरे दहा दिवसांसाठी होते.’’ राजकीय आघाडीवर

तृणमूल काँग्रेसचा ‘आप’ला पाठिंबा

निवडणूक आयोगाची भाजपला नोटीस

‘आप’चे नेते संजय सिंह, पंकज गुप्तांचे निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयासमोर आंदोलन

तिमारपूर भागात केजरीवालांचा रोड शो

‘आप’च्या आठवडाभरात दिल्लीत आठ हजार सभा

Web Title: The people will decide says Arvind Kejriwal