स्वत:चं श्राद्ध घातलं.. तेराव्याचं जेवण दिलं, दोन दिवसांनी झाला खरंच मृत्यू; नेमकं काय घडलं?

नवी दिल्ली- यूपीच्या एटामध्ये एक विचित्र आणि आश्चर्यकारक घटना घडली आहे. दोन दिवसांपूर्वी एका व्यक्तीने जिवंतपणी आपला अंत्यविधी केला होता. त्याने स्वत:च्या तेराव्याला गावातील ७०० लोकांना जेवू देखील घातले होते. त्याचा दोन दिवसात खरंच मृत्यू झाला आहे. ५५ वर्षांचे हाकिम सिंह यांचा मृत्यू झाल्याने गावात शोककळा पसरली आहे. हाकिम सिंह यांना मुलंबाळं नव्हते असं कळतंय.

दाव्यानुसार, मेल्यानंतर आपला अंत्यविधी नातेवाईकांमधील कोणीही करणार नाही. आपलं पिंडदान कोणी करेल असंही त्यांना वाटत नव्हतं. मुल नसल्यामुळेही ते काहीसे नाराज होते. त्यामुळे त्यांनी स्वत: आपला अंत्यविधी करण्याचा निर्णय घेतला होता. तेराव्याचे जेवण दिल्यानंतर दोन दिवसांतच त्यांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे लोक आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. ( perform his own rituals Shraddha of death two days later he really died)