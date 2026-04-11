UP Tourism: 'पेशव्यांचा ठसा UP मध्ये! ‘गणेश बाग’ म्हणून ओळखला जाणारा ‘मिनी खजुराहो’ पाहिलात का?

बुंदेलखंडची पवित्र भूमी असलेल्या चित्रकूटमध्ये प्रभू रामांच्या तपोस्थलीसोबतच एक असा अमूल्य ठेवा दडला आहे, जो उत्तर भारताला थेट महाराष्ट्राच्या गौरवशाली इतिहासाशी जोडतो. 'गणेश बाग' नावाचे हे ठिकाण म्हणजे मराठा स्थापत्यकला, गणेश भक्ती आणि सांस्कृतिक वारशाचा एक अद्भुत संगम आहे. येथील अप्रतिम कोरीव कामामुळे याला 'मिनी खजुराहो' असेही संबोधले जाते. चित्रकूटमधील हे ऐतिहासिक स्थळ केवळ भक्तांसाठीच नाही, तर जगभरातील पर्यटकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र बनले आहे..मराठा साम्राज्याची आणि पेशव्यांची निशाणीगणेश बागेची निर्मिती १९ व्या शतकात मराठा शासक विनायक राव पेशवा यांनी केली होती. ते महान योद्धा बाजीराव पेशवा यांचे वंशज होते. इतिहासकारांच्या मते, हे केवळ एक मंदिर नव्हते, तर राजपरिवाराचे मनोरंजन केंद्र आणि खास पाहुण्यांसाठीचे विश्रामगृह देखील होते.येथे एक भव्य मंदिर असून त्याच्या बाजूला सात मजली जलाशय (बावली) आणि कलात्मक स्तंभ आहेत, जे मराठा वास्तुकलेची साक्ष देतात..गणेश भक्तीची महाराष्ट्रीय छापगणेश बागेच्या भिंतींवर आणि शिल्पांवर गणपती बाप्पाच्या विविध मुद्रा कोरलेल्या आहेत. येथील नक्काशीत महाराष्ट्राची पारंपारिक शिल्पकला दिसून येते. उत्तर भारतात महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक प्रभाव दर्शवणारे हे एक दुर्मिळ उदाहरण आहे.मंदिराच्या बाहेरील भिंतींवरील बारीक कोरीव कामामुळेच याची तुलना खजुराहोच्या मंदिरांशी केली जाते..परदेशी पर्यटकांची पसंतीचित्रकूटला भेट देणारे अमेरिका, इंग्लंड आणि जपानचे पर्यटक गणेश बागेची भव्यता पाहून थक्क होतात. येथील शांत वातावरण आणि दगडांवरील सजीव नक्काशी परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करत आहे..चित्रकूटचा नवा चेहरासध्या उत्तर प्रदेश सरकार चित्रकूटच्या धार्मिक पर्यटनासोबतच अशा ऐतिहासिक वारशांचेही जतन करत आहे. नुकतेच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी चित्रकूटमध्ये डिफेन्स कॉरिडॉर आणि BEL च्या प्रकल्पाची घोषणा केल्यामुळे, या ऐतिहासिक भूमीला आता औद्योगिक प्रगतीचीही जोड मिळत आहे.जर तुम्ही चित्रकूटला जाण्याचा विचार करत असाल, तर प्रभू रामांच्या 'कामदगिरी' पर्वतासोबतच विनायकराव पेशव्यांची ही 'गणेश बाग' पाहायला विसरू नका.