पेट्रोल-डिझेल पुन्हा महागलं, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर

Petrol Diesel Price Today : एका दिवसाच्या विश्रांतीनंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये पुन्हा एकदा वाढ पाहायला मिळाली. पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीमध्ये सातत्यानं वाढ होत आहे. रविवारी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत वाढ पाहायला मिळाली. पेट्रोल प्रतिलीटर 24 पैशांनी तर डिझेल प्रति लीटर प्रति लीटर 27 पैशांची महागलं आहे. ऑयल मार्केटिंग कंपन्यांनी (Oil Marketing Companies) 16 मे रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत वाढ केली. (Petrol Diesel Price 16 May 2021 mumbai delhi kolkata)

इंडियन ऑयल (Indian Oil) च्या संकेतस्थळानुसार, राजधानी दिल्लीमध्ये (Petrol Price today in Delhi) प्रतिलीटर 92.58 रुपये आणि डिझेल प्रतिलीटर 83.22 रुपये झालं आहे. मुंबईत पेट्रोल मुंबई पेट्रोल (Petrol price in Mumbai) प्रतिलीटर 98.88 रुपये आणि डिझेल 90.40 रुपये प्रतिलीटर झालं आहे. कोलकातामध्ये पेट्रोल 92.67 रुपये प्रतिलीटर आणि डिझेल प्रति लीटर 86.06 रुपये आणि चेन्नईमध्ये पेट्रोल प्रति लीटर (Petrol Diesel Price Today) 94.34 रुपये तर डिझेल प्रति लीटर 88.07 रुपये झालं आहे.

आपल्या शहरात काय आहेत भाव? (How to check petrol-diesel price)

पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती (Petrol-Diesel Price) आपण SMS च्या द्वारे देखील जाणून घेऊ शकता. इंडियन ऑईलच्या वेबसाईटनुसार, आपल्याला RSP आणि आपल्या शहराचा कोड लिहून 9224992249 नंबर वर SMS पाठवायचा आहे. प्रत्येक शहराचा कोड वेगवेगळा आहे. हा कोड आपल्याला IOCL च्या वेबसाईटवरुन मिळेल.

दररोज सकाळी सहा वाजता बदलतात किंमती (how to decide price of petrol and diesel)

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किंमती दररोज बदलत असतात. त्यानुसार दररोज सकाळी सहा वाजता पेट्रोल आणि डिझेलच्या (Petrol-Diesel Price) किंमतींमध्ये बदल होतात. सकाळी सहा वाजल्यापासून नव्या किंमती लागू केल्या जातात. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन आणि इतर गोष्टींसह या पेट्रोलचे भाव जवळपास दुप्पट होतात. परकीय चलनांसहित आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑईलच्या किंमती काय आहेत या आधारावर दररोज पेट्रोल आणि डिझेलच्या (Petrol-Diesel Price) किंमतींमध्ये बदल होतात.