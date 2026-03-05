Petrol Diesel Shortage: पेट्रोल, डिझेलची खरंच टंचाई आहे का? केंद्र सरकारकडून आलं स्पष्टीकरण

Petrol Diesel: इराण-इस्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा निर्माण झाल्याच्या चर्चा सुरु झालेल्या आहेत. त्यामुळे देशातील अनेक महत्त्वाच्या शहरांमध्ये पेट्रोल पंपांवर गर्दी बघायला मिळतेय. मागच्या तीन-चार दिवसांपासून लोक रांगेत उभं राहून आपल्या वाहनांमध्ये इंधन भरत आहेत. या प्रकरणी आता केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण आलेलं आहे..ANI ने सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने माहिती दिलीय की, पेट्रोल आणि डिझेलच्या मर्यादित स्वरुपातील पुरवठ्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही. देशाची गरज भागेल एवढा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे लोकांनी घाबरुन जाण्याची गरज नाही..कतारकडून होणाऱ्या एलएनजी पुरवठ्यावर परिणाम झाल्याचं सुत्रांचं म्हणणं आहे. कतार हा जगाच्या एकूण गरजेच्या २० टक्के 'एलएनजी'चा (द्रवरूप नैसर्गिक वायू) पुरवठा करतो. मात्र, सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे 'कतार एनर्जी'ने 'फोर्स मॅज्योर' घोषित केले आहे. म्हणजे अनपेक्षित संकटामुळे कराराप्रमाणे पुरवठा करणे सध्या कतारला शक्य नाही..Bihar CM: बिहारच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ! 'या' ३ कारणांमुळे नितीश कुमार CM पदावरून हटणार; नवं सरकार कधी स्थापन होणार?.दुसरीकडे भारतात देशांतर्गत गॅस पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी, गेल म्हणजेच गॅस ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेडदेखील 'फोर्स मॅज्योर' घोषित करणार आहे. याद्वारे, खत कारखाने आणि घरगुती गॅस यांसारख्या प्राधान्य क्षेत्रांना गॅसचा पुरवठा खंडित होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, असं 'एएनआय'च्या सरकारी सूत्रांचं म्हणणं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.