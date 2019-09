सलग सहाव्या दिवशी पेट्रोल-डिझेल महागले; पाहा आजचे दर

मुंबई ः सौदी अरामकोच्या तेल शुद्धिकरण प्रकल्पावर झालेल्या ड्रोन हल्ल्यानंतर भारतात इंधन दरवाढीचे सत्र सुरू असून, ते सलग सहाव्या दिवशी कायम राहिले. मुंबईत रविवारी (ता.22) पेट्रोलच्या दरात प्रतिलिटर 27 पैसे आणि डिझेल दरात प्रतिलिटर 22 पैशांची वाढ नोंदवण्यात आली. सहा दिवसांमध्ये पेट्रोल सुमारे दीड रुपयांनी आणि डिझेल 1 रुपया 31 पैशांनी महागले आहे. "इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन'च्या माहितीनुसार मुंबईत आज पेट्रोलचा दर 27 पैशांनी वधारून 79.29 रुपये प्रती लिटर झाला आहे. डिझेल 22 पैशांनी वधारून 70.01 रुपये झाले आहे. दिल्लीत पेट्रोल 27 पैशांनी वधारून 73.62 रुपये आणि डिझेल 21 पैशांनी वधारून 66.74 रुपये झाले आहे. चेन्नईमध्ये पेट्रोल 28 पैशांनी आणि डिझेल 23 पैशांनी महागले आहे. चेन्नईत पेट्रोलचा दर 76.52 रुपये असून डिझेलसाठी ग्राहकांना 70.56 रुपये मोजावे लागत आहेत. कोलकत्यात पेट्रोलच्या दरात 27 पैशांची वाढ झाली असून, तो 76.32 रुपये आहे. डिझेलमध्ये 21 पैशांची वाढ झाली असून, तो 69.15 रुपये आहे. भारताला इराणनंतर सर्वाधिक तेल पुरवठा सौदी अरेबियाकडून केला जातो. दरमहा सौदीमधून 20 लाख टन खनिज तेलाचा पुरवठा होतो. त्यापैकी चालू महिन्यात 12 ते 13 लाख टन तेल पुरवठा झाला आहे. दरम्यान, ड्रोन हल्ल्यामुळे सौदी अरामकोने उत्पादनात कपात केली होती. दोन्ही प्रकल्पांमधील खनिज तेलाचे उत्पादन महिनाअखेर पूर्वपदावर येईल, असा विश्‍वास कंपनीच्या व्यवस्थापनाने व्यक्त केला आहे. शहरे पेट्रोल डिझेल

मुंबई 79.29 70.01

दिल्ली 73.62 66.74

कोलकता 75.43 68.42

चेन्नई 76.52 70.52

Web Title: Petrol Price Rise In Past Six Days Highest In Two Years