उत्तर प्रदेशातील 'या' जिल्ह्यात सापडणार पेट्रोलियम गॅसचा साठा? शोध पथकाकडून चार गावांमध्ये ड्रिलिंग सुरू

उत्तर प्रदेशातील कन्नौज जिल्ह्यात भूगर्भात पेट्रोलियम गॅसचे साठे असण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. 'ऑईल इंडिया लिमिटेड'च्या मार्गदर्शनाखाली हैदराबादहून आलेल्या 'अल्फा जिओ इंडिया लिमिटेड'च्या पथकाने या शोध मोहिमेला वेग दिला असून, जिल्ह्यातील चार गावांमध्ये ड्रिल बोरिंगचे काम सुरू केले आहे..अशी सुरू आहे शोध मोहीमहैदराबादच्या पथकाने आतापर्यंत सुमारे २५ हून अधिक ठिकाणी ३० बोरिंग केल्या आहेत. या प्रक्रियेत पुढील टप्पे महत्त्वाचे असणार आहेत:६० मीटर खोल बोरिंग: जिल्हा खाण अधिकारी संदेश पटेल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पथक ६० मीटर खोलीपर्यंत ड्रिलिंग करत आहे.कमी तीव्रतेचे स्फोट: एकदा का बोरिंग कोरडी झाली की, जमिनीच्या आत बारूद वापरून कमी तीव्रतेचे स्फोट केले जातील.प्रयोगशाळा तपासणी: या स्फोटांनंतर जमिनीखालील वायू आणि पदार्थांचे नमुने गोळा करून ते तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत (Lab) पाठवले जातील, ज्यावरून पेट्रोलियम पदार्थांच्या अस्तित्वाची पुष्टी होईल..शेतकऱ्यांचा विरोध आणि दिलासाविशुनगड परिसरातील कुडरा, रैपुरा, पोपपूर आणि तिरवा येथील बहसार गावात जेव्हा टीमने अचानक आधुनिक मशीन्स लावून काम सुरू केले, तेव्हा उभ्या पिकाचे नुकसान होईल या भीतीने शेतकऱ्यांनी सुरुवातीला विरोध केला. मात्र, पथकाच्या अधिकाऱ्यांनी पिकाच्या नुकसानीबद्दल योग्य मोबदला (मुआवजा) देण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर शेतकऱ्यांनी सहकार्य सुरू केले आहे..प्रशासकीय भूमिकाछिबरामऊचे एसडीएम ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी यांनी सांगितले की, ऑईल इंडिया लिमिटेडने ऑक्टोबर २०२५ मध्येच या संशोधनासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून रीतसर परवानगी घेतली होती. आता कन्नौजसोबतच फरुखाबाद, गुरसहायगंज आणि सौरिख रोड यांसारख्या इतर संभाव्य ठिकाणीही बोरिंग केले जाणार आहे. अप्पर जिल्हाधिकारी देवेंद्र सिंह यांनी स्पष्ट केले की ही एक सामान्य प्रक्रिया असून नागरिकांनी किंवा शेतकऱ्यांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये..