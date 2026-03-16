Phool Dei 2026: पहाडांत वसंताचे पाऊल! चिमुकल्यांनी सजवल्या घरांच्या चौकटी; काय आहे 'फूलदेई'ची परंपरा?

देश: उत्तराखंडच्या डोंगरदऱ्यांतून वसंताच्या आगमनाचा गंध दरवळू लागला असून, आज देवभूमीत निसर्गाचा उत्सव म्हणजेच 'फूलदेई' मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे. चिमुकल्यांच्या किलबिलाटाने आणि फुलांच्या सुगंधाने संपूर्ण पहाड न्हाऊन निघाले आहेत.भारतातील विविधतेचे दर्शन घडवणारा उत्तराखंडचा हा लोकसंस्कृतीचा सोहळा म्हणजे निसर्ग आणि मानवाच्या नात्याचे एक सुंदर प्रतीक आहे. दरवर्षी चैत्र महिन्याच्या सुरुवातीला जेव्हा हिवाळा संपून निसर्ग कात टाकतो, तेव्हा हा सण साजरा केला जातो. हा सण निसर्गप्रती कृतज्ञतेचा आणि सामाजिक सौहार्दाचा प्रतीक आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी शुभेच्छा दिल्या. उत्तराखंडच्या लोकपरंपरेतील हा सुंदर उत्सव आजही आधुनिक युगात जिवंत आहे..काय आहे 'फूलदेई'ची परंपरा? हा सण खास करून लहान मुलांचा मानला जातो. आज सकाळीच चिमुकल्यांनी रानावनातून आणि बागेतून पियुंली, बुरांश आणि इतर रंगीबेरंगी फुले गोळा केली. मुले टोळ्या बनवून गावातील प्रत्येक घराच्या देहरीवर (चौकटीवर) जातात आणि तिथे फुले अर्पण करतात.यावेळी मुले एक खास लोकगीत गातात: 'फूलदेई, छम्मा देई, देणी द्वार भर भकार…' या गीताचा अर्थ असा की, "हे घर फुलांसारखे फुलो, घराची चौकट समृद्ध होवो आणि घरातील कोठारे अन्नाधनाने सदैव भरलेली राहो." या बदल्यात घरातील मोठी माणसे मुलांना गूळ, मिठाई आणि पैसे देऊन आशीर्वाद देतात..निसर्गाप्रती कृतज्ञता फूलदेई हा केवळ सण नसून तो पर्यावरणाशी जोडलेला एक संदेश आहे. पहाडातील लोक निसर्गाला दैवत मानतात. वसंतात जेव्हा निसर्ग भरभरून देतो, तेव्हा त्याचे आभार मानण्याची ही एक अनोखी पद्धत आहे. मुले नवीन कपडे घालून घरोघरी गाणी गात फिरत असल्यामुळे संपूर्ण गावात आनंदाचे वातावरण असते..मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या शुभेच्छा उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी या निमित्ताने राज्यातील जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत म्हटले की, "देवभूमीच्या समृद्ध लोकपरंपरांशी जोडलेला हा सण निसर्ग, संस्कृती आणि आपुलकीचे प्रतीक आहे. घरोघरी फुले अर्पण करून सुख-समृद्धीची कामना करण्याची ही परंपरा समाजात सकारात्मकता आणि सौहार्द पसरवते.".उत्तराखंडची ही सुंदर परंपरा आजही आधुनिक युगात तितकीच जिवंत आहे, हे पाहून पर्यटकांनाही भुरळ पडत आहे.