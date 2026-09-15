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Medical Breakthrough: मानवाच्या शरीरात डुकराचे मूत्रपिंड! ९ महिने डायलिसिसपासून मुक्त राहून रुग्णाने रचला इतिहास, वैद्यकीय क्षेत्रात नवा विक्रम

Man Lives Nine Months With Genetically Modified Pig Kidney: डुकराच्या मूत्रपिंडाचे यशस्वी प्रत्यारोपण; ९ महिने डायलिसिसपासून मुक्त राहिलेल्या रुग्णामुळे अवयव प्रत्यारोपण क्षेत्रात क्रांतिकारी पाऊल
Tim Andrews Lives Nine Months With Genetically Modified Pig Kidney Without Dialysis in World First Medical Breakthrough

Tim Andrews Lives Nine Months With Genetically Modified Pig Kidney Without Dialysis in World First Medical Breakthrough

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सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली: जनुकीय बदल केलेल्या विल्मा नावाच्या डुकराच्या मूत्रपिंडासह तब्बल नऊ महिने जगणारे टिम अँड्रूज (वय ६६) हे जगातील पहिले व्यक्ती ठरले आहेत. अमेरिकेच्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) मान्यताप्राप्त कार्यक्रमांतर्गत पाच रुग्णांमध्ये मार्च २०२४ पासून जनुकीय बदल केलेल्या डुकराच्या मूत्रपिंडाचे प्रत्यारोपण करण्यात आले.

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