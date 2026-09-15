Medical Breakthrough: मानवाच्या शरीरात डुकराचे मूत्रपिंड! ९ महिने डायलिसिसपासून मुक्त राहून रुग्णाने रचला इतिहास, वैद्यकीय क्षेत्रात नवा विक्रम

नवी दिल्ली: जनुकीय बदल केलेल्या विल्मा नावाच्या डुकराच्या मूत्रपिंडासह तब्बल नऊ महिने जगणारे टिम अँड्रूज (वय ६६) हे जगातील पहिले व्यक्ती ठरले आहेत. अमेरिकेच्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) मान्यताप्राप्त कार्यक्रमांतर्गत पाच रुग्णांमध्ये मार्च २०२४ पासून जनुकीय बदल केलेल्या डुकराच्या मूत्रपिंडाचे प्रत्यारोपण करण्यात आले. .Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.त्यापैकी एक अँड्रूज आहेत. न्यू हॅम्पशायर येथील टिम अँड्रूज हे टाइप-२ मधुमेहामुळे झालेल्या अंतिम टप्प्यातील मूत्रपिंडाच्या आजाराने गंभीर आजारी होते. पुढील पाच वर्षांत त्यांना मानवी मूत्रपिंड मिळण्याची शक्यता केवळ नऊ टक्के होती. अमेरिकेतील शल्यचिकित्सकांनी युकाटन मिनिएचर जातीच्या ‘विल्मा’ या डुकराचे मूत्रपिंड जनुकीय बदल करून अँड्रूज यांच्या शरीरात त्याचे प्रत्यारोपण केले..या मूत्रपिंडामुळे अँड्रूज तब्बल नऊ महिने डायलिसिसपासून मुक्त राहिले. हा आतापर्यंतचा सर्वाधिक कालावधी आहे. त्यानंतर मूत्रपिंडाचे कार्य बिघडू लागल्याने ते काढण्यात आले आणि मानवी अवयवदात्याकडून मिळालेल्या मूत्रपिंडाचे प्रत्यारोपण.डायलेसिसपासून रुग्णाची मुक्तता“जनुकीय बदल केलेल्या अवयवांमुळे मूत्रपिंडाचे कार्य दीर्घकाळ सुरळीत राहू शकते आणि डायलिसिसपासून मुक्तता मिळू शकते. तसेच त्यानंतर मानवी मूत्रपिंडाचे प्रत्यारोपण करण्याची संधी असते, ’’ असे ‘इजेनेसिस’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी माईक कार्टिस यांनी कंपनीच्या निवेदनात म्हटले. या महत्त्वपूर्ण प्रयोगात अमेरिकेतील जैवतंत्रज्ञान कंपनी ‘इजेनेसिस’चा सहभाग आहे. प्रत्यारोपणासाठी मानवी अवयवांचा जाणवणारी कमतरता दूर करणे हा त्यामागील उद्देश आहे. कंपनीने गेल्या आठवड्यात एक निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. जनुकीय बदल केलेल्या डुकराच्या मूत्रपिंडासह नऊ महिने जीवित राहून अँड्रूज यांनी नवा जागतिक विक्रम प्रस्थापित केल्याचे त्यात नमूद केले आहे..आतापर्यंतच्या या सर्व अनुभवांमधून मिळालेले वैद्यकीय पुरावे महत्त्वाचे आहेत. या आधारावर ‘इजेन-२७८४’ला ‘रेस्टोर’च्या पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यांच्या चाचणीत पुढे नेण्याची आम्ही तयारी करीत आहोत,”माईक कार्टिस, सीईओ, ‘इजेनेसिस’.Army Success Story: आई सीआयएसएफ अधिकारी, वडील शेतकरी; ऋषिकेशने निवडला सैन्याचा मार्ग, चौथ्या प्रयत्नात मिळवले लेफ्टनंटपद.डुकराच्या मूत्रपिंडाच्या प्रत्यारोपणानंतर मानवी मूत्रपिंडाचे यशस्वी प्रत्यारोपण करता येणे, ही बाब भविष्यातील उपचारांचे पर्याय खुले ठेवणारी आहे.’’लिओनार्डो व्ही. रिएला, वैद्यकीय संचालक, मॅसॅच्युसेट्स जनरल हॉस्पिटल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.