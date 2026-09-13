Pilbhit Tiger Reserve: व्याघ्र प्रकल्पात विकेंड सफारी महागली; शनिवार-रविवारचे तिकीट २०० रुपयांवर, काय आहे कारण ?

उत्तर प्रदेश : प्रसिद्ध पिलीभीत व्याघ्र प्रकल्पात शनिवार आणि रविवारी जंगल सफारी करणे आता महागणार आहे. २०२६-२७च्या पर्यटन हंगामासाठी प्रवेश शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे. भारतीय पर्यटकांसह परदेशी पर्यटकांच्या तिकिटांचे दरही वाढवण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर व्याघ्र प्रकल्पातील विविध विकासकामांसाठी १ कोटी ९६ लाख रुपयांच्या निधीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे.उत्तर प्रदेशचे वनमंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना यांच्या अध्यक्षतेखाली पिलीभीत व्याघ्र संवर्धन फाउंडेशनच्या नियामक मंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत आगामी पर्यटन हंगामातील प्रवेश शुल्क तसेच व्याघ्र प्रकल्पातील विकासकामांबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले..शनिवार आणि रविवारी पिलीभीत व्याघ्र प्रकल्पाला भेट देणाऱ्या भारतीय पर्यटकांना आता प्रतिव्यक्ती २०० रुपये प्रवेश शुल्क द्यावे लागणार आहे. यापूर्वी हे शुल्क १५० रुपये होते. मात्र, सोमवार ते शुक्रवार या सामान्य दिवसांतील भारतीय पर्यटकांचे शुल्क १२० रुपयेच राहणार आहे.परदेशी पर्यटकांसाठीही प्रवेश शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी ८०० रुपये असलेले शुल्क आता १ हजार रुपये करण्यात आले आहे. विकेंडला व्याघ्र प्रकल्पात वाढणारी पर्यटकांची गर्दी आणि त्यासाठी करावा लागणारा व्यवस्थापनाचा खर्च लक्षात घेऊन हा बदल करण्यात आला आहे..दरम्यान, व्याघ्र प्रकल्पाच्या विकासासाठी १ कोटी ९६ लाख रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निधीतून जंगलातील अंतर्गत रस्ते, सुरक्षा चौक्या तसेच पर्यटकांसाठी आवश्यक असलेल्या विविध सुविधांचा विकास केला जाणार आहे. विकासकामे करताना जंगलातील नैसर्गिक अधिवासाला धक्का बसणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.व्याघ्र प्रकल्पात पर्यावरणपूरक पर्यटनाला चालना देण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला. पर्यटनातून मिळणारे उत्पन्न वाढवतानाच जंगल आणि वन्यजीवांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे ठरवण्यात आले आहे. पिलीभीत व्याघ्र संवर्धन फाउंडेशनचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी ऐच्छिक देणगीदारांचा सहभाग वाढवण्यावरही भर देण्यात येणार आहे..पिलीभीत व्याघ्र प्रकल्पालगतच्या गावांमध्ये मानव-वन्यजीव संघर्षाचा प्रश्नही बैठकीत चर्चेला आला. वाघ आणि इतर वन्यजीवांपासून ग्रामस्थांची सुरक्षितता राखण्यासाठी सुरू असलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला. वन्यजीवांच्या हल्ल्यात शेतकरी किंवा ग्रामस्थ बाधित झाल्यास त्यांना शासनाकडून मिळणारी आर्थिक मदत आणि अन्य मदत तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश वनमंत्र्यांनी दिले.पर्यटन वाढत असताना वन्यजीवांचे संरक्षण, स्थानिकांची सुरक्षितता आणि पर्यटकांच्या सुविधा यांचा समतोल राखण्यावर वन विभागाचा भर राहणार आहे. त्यामुळे आगामी पर्यटन हंगामात पिलीभीत व्याघ्र प्रकल्पातील सफारीसाठी पर्यटकांची गर्दी वाढण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.