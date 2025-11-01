देश

Pilibhit Tiger Reserve: पीलीभीत व्याघ्र प्रकल्प: चूका बीचची सुंदरता न्याहाळा अन् वाघाचे दर्शन घ्या; पहिल्या दिवशी सफारी मोफत!

Tiger Safari: निसर्गरम्य सौंदर्याने नटलेल्या पीलीभीत व्याघ्र प्रकल्पाचे (PTR) दरवाजे आजपासून पर्यटकांसाठी उघडत आहेत. जंगलाची हिरवळ, चूका बीचचे मनमोहक दृश्य आणि वाघांची गर्जना पर्यटकांना पुन्हा एकदा आपल्याकडे आकर्षित करणार आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

निसर्गरम्य सौंदर्याने नटलेल्या पीलीभीत व्याघ्र प्रकल्पाचे (PTR) दरवाजे आजपासून पर्यटकांसाठी उघडत आहेत. जंगलाची हिरवळ, चूका बीचचे मनमोहक दृश्य आणि वाघांची गर्जना पर्यटकांना पुन्हा एकदा आपल्याकडे आकर्षित करणार आहे. येत्या सात महिन्यांसाठी पीटीआरचे जंगल पर्यटकांच्या ये-जा मुळे गजबजून जाईल.

tiger
Forest
Tourisim
Wildlife
wildlife tourism India

