Pilibhit Tiger Reserve: पीलीभीत व्याघ्र प्रकल्प: चूका बीचची सुंदरता न्याहाळा अन् वाघाचे दर्शन घ्या; पहिल्या दिवशी सफारी मोफत!

निसर्गरम्य सौंदर्याने नटलेल्या पीलीभीत व्याघ्र प्रकल्पाचे (PTR) दरवाजे आजपासून पर्यटकांसाठी उघडत आहेत. जंगलाची हिरवळ, चूका बीचचे मनमोहक दृश्य आणि वाघांची गर्जना पर्यटकांना पुन्हा एकदा आपल्याकडे आकर्षित करणार आहे. येत्या सात महिन्यांसाठी पीटीआरचे जंगल पर्यटकांच्या ये-जा मुळे गजबजून जाईल..आज, शनिवारी बराही येथील नवीन पर्यटन दरवाजावर वनमंत्री अरुण कुमार सक्सेना यांच्या हस्ते पर्यटन सत्राचा शुभारंभ होईल. यावेळी अनेक लोकप्रतिनिधी आणि वन विभागाचे अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत..पर्यटकांसाठी विशेष सोयीसुविधावन विभागाने पर्यटकांच्या सोयीसाठी विशेष तयारी केली आहे.• गाड्या आणि मार्गदर्शक: जंगल सफारीसाठी गाड्यांची सोय आणि पर्यटकांची सुरक्षा तसेच त्यांना चांगला अनुभव देण्यासाठी मार्गदर्शकांना (Guides) खास प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.• आकर्षण: दरवर्षी नोव्हेंबर ते जूनपर्यंत चालणारे हे पर्यटन सत्र निसर्गप्रेमी आणि वन्यजीवप्रेमींसाठी खास असते. वाघ, हरिण, नीलगाय, मोर आणि असंख्य पक्ष्यांचे दर्शन इथे होते. यासोबतच चूका बीचवर शारदा धरणाच्या पाण्याची मनमोहक दृश्ये प्रत्येक पर्यटकाला वेगळा अनुभव देतात.• अपेक्षा: यावर्षी विक्रमी संख्येने पर्यटक येतील, अशी अपेक्षा वन विभागाला आहे. यामुळे स्थानिक लोकांना रोजगार मिळेल आणि परिसरातील पर्यटनाला नवी ओळख मिळेल..जंगल सफारीपासून मोटर बोटपर्यंतया पर्यटन सत्रादरम्यान पर्यटकांना जंगल सफारीपासून ते शारदा धरणाच्या पाण्यात मोटर बोटची सैर करण्याचाही आनंद घेता येईल.• जंगल सफारी: या सत्रासाठी सुमारे १०० जंगल सफारी गाड्या लावण्यात आल्या आहेत. मुस्तफाबाद, महोफ एक नंबरचा दरवाजा आणि बराही येथील नवीन दरवाज्यातून पर्यटकांना या गाड्या उपलब्ध होतील.• भाडे निश्चिती: अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, शनिवारी माधोटांडा मार्गावरील एका हॉटेलमध्ये होणाऱ्या 'वाघ फाउंडेशन'च्या बैठकीत जंगल सफारी गाड्यांचे नवीन भाडे निश्चित केले जाईल.आज पहिल्या दिवशी जंगल सफारी मोफतडीएफओ (DFO) मनीष सिंह यांच्या माहितीनुसार, पर्यटन सत्राच्या पहिल्या दिवशी (आज, शनिवार) पर्यटकांना निशुल्क जंगल भ्रमण करण्याची संधी मिळेल.• प्रवासाची सूट: जंगलात फिरू इच्छिणाऱ्या पर्यटकांना प्रवेशद्वारातून जंगल सफारी गाडीतून मोफत फिरण्याची सूट असेल. मात्र, खासगी वाहनांना आत प्रवेश करण्याची परवानगी असणार नाही..NMIA: लोटस-इंस्पायर्ड डिझाईन, फ्युचरिस्टिक टेक अन्...; नवी मुंबई विमानतळ जागतिक पातळीवर चमकणार, कसं आहे नवं Airport?.सप्तसरोवरही तयारब्रिटिश काळात बनलेला सप्तसरोवर हा सुंदर परिसरही पर्यटकांच्या स्वागतासाठी तयार आहे. गेल्या वर्षी पीटीआरने सप्तसरोवरवर पर्यटनाच्या सुविधा वाढवल्या होत्या. इथे ६ सुंदर 'हट' (निवासस्थान) बनवण्यात आले आहेत, ज्यात दोन 'तंबू हट'चा (Tent Hut) समावेश आहे. पर्यटक ऑफलाइन बुकिंग करून सप्तसरोवरमध्ये राहू शकतात. बराही गेट उघडल्यामुळे सप्तसरोवरमध्ये पर्यटकांची गर्दी वाढेल, अशी अपेक्षा आहे.