Uttarakhand Tourism: सीमावर्ती भागांत रस्ते, हवाई कनेक्टिव्हिटीचा विस्तार; पर्यटनातून रोजगारनिर्मितीवर धामी सरकारचा भर

उत्तराखंड ; उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या पिथौरागढ दौऱ्यादरम्यान २८४ कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाच्या ६७ विकास प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि भूमिपूजन करण्यात आले. या दौऱ्यात स्थानिक नागरिकांनी, विशेषतः युवक, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांनी मुख्यमंत्र्यांचे उत्साहात स्वागत केले. यावेळी धामी यांनी नागरिकांसोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमाच्या १३९ व्या भागाचे श्रवणही केले..सीमावर्ती पिथौरागढ जिल्ह्यात पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, रस्ते आणि हवाई कनेक्टिव्हिटी वाढवणे तसेच साहसी पर्यटनाला प्रोत्साहन देणे यावर राज्य सरकार भर देत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. दुर्गम भागांतील नागरिकांपर्यंत विकासाच्या सुविधा पोहोचवण्याचा संकल्पही त्यांनी व्यक्त केला.६७ विकास प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि भूमिपूजनपिथौरागढ आणि आसपासच्या परिसरासाठी २८४ कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाच्या ६७ विकास प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि भूमिपूजन करण्यात आले. या प्रकल्पांमधून रस्ते, पिण्याचे पाणी, आरोग्य, शिक्षण आणि नागरी सुविधांशी संबंधित पायाभूत व्यवस्था बळकट करण्यावर भर देण्यात येत आहे.स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन विकासकामांचा विस्तार करण्याचे नियोजन असल्याचेही सांगण्यात आले. सीमावर्ती भागांतील दळणवळण सुधारल्यास नागरिकांना मूलभूत सेवा मिळवणे अधिक सुलभ होण्याबरोबरच स्थानिक आर्थिक घडामोडींनाही चालना मिळू शकते..नागरिकांसोबत ‘मन की बात’चे श्रवणदौऱ्यादरम्यान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी स्थानिक नागरिकांसोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमाचा १३९ वा भाग ऐकला. या वेळी नागरिकांशी संवाद साधताना जनतेकडून मिळणारा विश्वास आणि सहकार्य हे विकासकामांसाठी प्रेरणादायी असल्याचे त्यांनी नमूद केले..सीमावर्ती भागांत कनेक्टिव्हिटी आणि पर्यटनावर भरपिथौरागढसारख्या सीमावर्ती जिल्ह्यांच्या विकासासाठी रस्ते आणि हवाई वाहतुकीची जोडणी महत्त्वाची आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रयत्नांतून या भागांतील कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यावर भर दिला जात असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.या परिसरात साहसी पर्यटन आणि पर्यावरणपूरक पर्यटनाच्या अनेक संधी आहेत. त्यांचा नियोजनबद्ध विकास केल्यास स्थानिक युवकांसाठी रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. पर्यटनवाढीसोबत स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यावरही सरकारचा भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..लोकप्रतिनिधींची उपस्थितीया कार्यक्रमाला केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग राज्यमंत्री अजय टम्टा, आमदार बिशन सिंह चुफाल, आमदार फकीर राम टम्टा, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष गिरीश जोशी आणि जिल्हा प्रभारी निर्मल मेहरा यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी आणि नागरिक उपस्थित होते.पिथौरागढ दौऱ्याच्या माध्यमातून सीमावर्ती जिल्ह्यांतील विकासकामांना गती देणे, पायाभूत सुविधा मजबूत करणे आणि पर्यटनाच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी वाढवणे यावर राज्य सरकारने भर दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.