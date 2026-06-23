Pitreshwar Hanuman Dham: देशातील अनोखी हनुमान मूर्ती पाहिलीत का? इंदूरच्या पितरेश्वर धामात ध्यानमग्न अवस्थेतील बजरंगबलीचा भव्य अवतार

मध्य प्रदेशातील सर्वात स्वच्छ आणि प्रगत शहर अशी ख्याती असलेल्या इंदूर (Indore) शहरामध्ये अध्यात्म आणि निसर्गाचा एक अद्भूत संगम पाहायला मिळत आहे. इंदूरमधील गोमटगिरी जवळील हातोद रोडवर (Hatod Road) वसलेले 'श्री पितरेश्वर हनुमान धाम' (Shri Pitreshwar Hanuman Dham) हे सध्या संपूर्ण देशातील भाविकांसाठी आणि पर्यटकांचे सर्वात मोठे श्रद्धास्थान बनले आहे. या पवित्र धामाची भव्यता आणि महती लक्षात घेऊन मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आणि केंद्रीय ऊर्जा, गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्री मनोहर लाल यांनी नुकतीच या मंदिराला भेट देऊन प्रभू हनुमंताचे दर्शन घेतले.पुजाऱ्यांनी केलेल्या वैदिक मंत्रोच्चारात मुख्यमंत्र्यांनी विधीवत पूजा-अर्चा करून सर्व देशवासीयांच्या आणि प्रदेशवासीयांच्या सुख-समृद्धीसाठी प्रार्थना केली..वैशिष्ट्यपूर्ण 'ध्यानमग्न' मुद्रा; ७ वर्षांत साकारली अद्भूत मूर्तीसामान्यतः देशात भगवान हनुमानाची उभी किंवा बसलेली मूर्ती पाहायला मिळते. मात्र, पितरेश्वर मंदिराचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे येथील वीर हनुमान 'ध्यानमग्न' (Meditative Posture) अवस्थेत विराजमान आहेत.उंची आणि वजन: एका उंच टेकडीवर स्थापित असलेल्या या भव्य आणि दिव्य प्रतिमेची उंची सुमारे ७१ ते ७२ फूट असून, तिचे एकूण वजन तब्बल १०८ टन आहे.अष्टधातु निर्मिती: ही विशालकाय सुवर्णरंगी मूर्ती ८ महत्त्वाच्या धातूंचे (अष्टधातु) मिश्रण करून बनवण्यात आली आहे. ही दुर्मिळ मूर्ती साकारण्यासाठी कारागिरांना तब्बल ७ वर्षांचा प्रदीर्घ काळ लागला होता.दुपारची चमक अन् रात्रीचा 'लाईट शो': या मूर्तीचा सुवर्णरंग दुपारी कडक उन्हाच्या वेळी एका वेगळ्याच दैवी तेजाने प्रकाशित होतो. तर रात्रीच्या वेळी या ठिकाणी भव्य 'लाईट शो' (Light Show) आयोजित केला जातो, जो पाहण्यासाठी पर्यटक मोठी गर्दी करतात. या डोंगरावरून दिवसा संपूर्ण इंदूर शहराचे आणि आजूबाजूच्या हिरवाईचे विहंगम दृश्य पाहायला मिळते..पितृ पर्वत आणि 'देवधरम टेकरी'चा रंजक इतिहासया मंदिराला 'पितृ पर्वत' (Pitru Parvat) म्हणूनही ओळखले जाते. या नामांतरामागे एक भावनिक इतिहास आहे. वर्ष २००२ मध्ये भाजपचे नेते आणि तत्कालीन महापौर कैलाश विजयवर्गीय यांनी या 'देवधरम टेकरी'वर हनुमानजींची देशातील सर्वात मोठी मूर्ती बसवण्याचा संकल्प (प्रण) केला होता. यासोबतच त्यांनी इंदूरच्या नागरिकांना आपल्या पूर्वजांच्या (पितरांच्या) स्मरणार्थ या टेकडीवर एक तरी झाड लावण्याचे भावनिक आवाहन केले होते. या मोहिमेदरम्यान शहरवासीयांनी येथे शेकडो-हजारो रोपे लावली. संपूर्ण टेकडी हिरवीगार होऊन तिथे हनुमंताची मूर्ती स्थापन झाल्यानंतर या जागेचे नाव 'पितरेश्वर हनुमान धाम' पडले. या मुख्य मूर्तीच्या खाली एक सुंदर हनुमान मंदिर आणि सावन महिन्यात भक्तांची गर्दी खेचणारे पवित्र शिवलिंगही स्थापित आहे..Aligarh Brass Statue: कुलपांसाठी प्रसिद्ध अलीगढ आता बनेल पितळ कलेचे जागतिक केंद्र? GI टॅगनंतर सुरू झाला नव्या यशाचा प्रवास.मुख्यमंत्री अन् केंद्रीय मंत्र्यांचे 'त्रिवेणी' पौधारोपण अन् गोसेवापितरेश्वर हनुमानाचे दर्शन घेण्यापूर्वी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आणि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल यांनी पितृ पर्वत परिसरात आपल्या पूर्वजांच्या पवित्र स्मृतीप्रित्यर्थ 'त्रिवेणी' (लिंबू, वडाचे झाड आणि पिंपळ) रोपांचे रोपण केले. मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी त्यांचे पूज्य वडील स्वर्गीय पूनमचंद यादव आणि माता स्वर्गीय लीलाबाई यादव यांच्या पावन स्मृतीमध्ये त्रिवेणी लावली. तर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल यांनी त्यांचे वडील स्वर्गीय हरवंशलाल खट्टर आणि माता स्वर्गीय शांती बाई खट्टर यांच्या स्मरणार्थ त्रिवेणी लावून भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली.या प्रसंगी दोन्ही नेत्यांनी गोमातेला मनोभावे पोळी खाऊ घालून समाजात 'गोसेवेचा' एक उत्तम संदेश दिला. तसेच चालू पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर, "प्रत्येक नागरिकाने आपल्या आयुष्यात किमान एक झाड आपल्या आईच्या नावावर अवश्य लावले पाहिजे," असे जाहीर आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी यावेळी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.