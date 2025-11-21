देश

PM Kisan : डबल इंजिन सरकारची शेतकऱ्यांना भेट! यूपीतील 2.15 कोटी शेतकऱ्यांना पीएम किसान निधीचा लाभ, काय म्हणाले योगी?

PM Kisan 21st Installment Released: उत्तर प्रदेशातील २.१५ कोटी शेतकऱ्यांना पीएम किसान निधीचा लाभ; २१ वा हप्ता देशभरातील ९ कोटी शेतकऱ्यांसाठी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले.
उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी बुधवारचा दिवस आनंदाची बातमी घेऊन आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तामिळनाडूच्या कोईम्बतूर येथून पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा २१ वा हप्ता जारी केला, ज्याबद्दल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले.

