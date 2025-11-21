PM Kisan : डबल इंजिन सरकारची शेतकऱ्यांना भेट! यूपीतील 2.15 कोटी शेतकऱ्यांना पीएम किसान निधीचा लाभ, काय म्हणाले योगी?

उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी बुधवारचा दिवस आनंदाची बातमी घेऊन आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तामिळनाडूच्या कोईम्बतूर येथून पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा २१ वा हप्ता जारी केला, ज्याबद्दल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले..या हप्त्याच्या माध्यमातून देशभरातील ९ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात १८,००० कोटी रुपयांची रक्कम थेट जमा झाली. या राष्ट्रीय उपक्रमामुळे उत्तर प्रदेशातीलही २.१५ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला आहे..आत्मनिर्भर शेतकरी होण्याचा संकल्प अधिक दृढमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्या 'एक्स' (पूर्वीचे ट्विटर) सोशल मीडिया अकाउंटवर लिहिले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या यशस्वी नेतृत्वाखालील 'डबल इंजिन' सरकार अन्नदाता शेतकऱ्यांच्या सन्मानासाठी आणि कल्याणासाठी निरंतर समर्पित भावनेने कार्यरत आहे..त्यांनी पुढे सांगितले की, कोईम्बतूर येथे आयोजित 'दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषी शिखर संमेलन-२०२५' मध्ये पंतप्रधान मोदींनी देशभरातील ९ कोटींहून अधिक शेतकरी बांधवांना १८,००० कोटींहून अधिक रुपयांची २१ वी सन्मान निधीची रक्कम हस्तांतरित करून, सशक्त कृषी आणि आत्मनिर्भर शेतकरी होण्याचा संकल्प अधिक दृढ केला आहे..PM Narendra Modi : पंतप्रधान मोदींकडून विकासाचा रोडमॅप सादर; '२०४७ मधील उत्तराखंडसाठी आताच तयारी सुरू करा'.उत्तर प्रदेशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवी ऊर्जामुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केले की, उत्तर प्रदेशातील २.१५ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना या हप्त्याचा थेट लाभ मिळाला आहे. या आर्थिक मदतीमुळे राज्याच्या कृषी विकास आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी ऊर्जा प्राप्त झाली आहे. शेतकऱ्यांसाठी दिलेल्या या महत्त्वपूर्ण भेटीबद्दल सीएम योगी आदित्यनाथ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.