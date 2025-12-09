देश

PM Kisan 22th Installment : खुशखबर! 'या' तारखेला येणार PM किसानचा 22 वा हप्ता; पण 'ही' एक चूक केल्यास पैसे जातील परत

PM Kisan Yojna 22th Installment : पीएम किसान 22वा हप्ता कधी येणार? आणि कोणती चूक केल्यास पैसे येणार नाहीत जाणून घ्या सविस्तर
esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

PM Kisan Samman Yojana Next Installment : देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारची ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना’ ही जीवनवाहिनी बनली आहे. या योजनेतून दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट ६,००० रुपये तीन हप्त्यांत (प्रत्येकी २,००० रुपये) जमा होतात. नुकतीच १९ नोव्हेंबरला २१वा हप्ता लाखो शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाला. आता सर्वांच्याच नजरा २२व्या हप्त्याकडे लागल्या आहेत.

EKYC

