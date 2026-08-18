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PM MITRA Park: 'पीएम मित्र पार्क'मुळे टेक्सटाईल क्षेत्राला मिळणार नवी गती; शेतकरी अन् तरुणांसाठी रोजगाराच्या मोठ्या संधी

PM MITRA पार्कमुळे मध्य प्रदेशातील वस्त्रोद्योगाला नवी चालना; शेतकरी, कुशल तरुण आणि नवउद्योजकांसाठी रोजगाराच्या विस्तृत संधी
Textile Sector Set For Major Growth As PM MITRA Park Opens New Opportunities For Farmers Youth And Local Industries

Textile Sector Set For Major Growth As PM MITRA Park Opens New Opportunities For Farmers Youth And Local Industries

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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मध्य प्रदेशात औद्योगिक गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू आहेत. १७ ऑगस्ट रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास आणि अंमलबजावणी ट्रस्ट (NICDIT) च्या ॲपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटीच्या तिसऱ्या बैठकीत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहभागी झाले.

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