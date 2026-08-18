PM MITRA Park: 'पीएम मित्र पार्क'मुळे टेक्सटाईल क्षेत्राला मिळणार नवी गती; शेतकरी अन् तरुणांसाठी रोजगाराच्या मोठ्या संधी

मध्य प्रदेशात औद्योगिक गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू आहेत. १७ ऑगस्ट रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास आणि अंमलबजावणी ट्रस्ट (NICDIT) च्या ॲपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटीच्या तिसऱ्या बैठकीत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहभागी झाले..या बैठकीत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आणि नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिरी यांच्यासह विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्री उपस्थित होते..GIS मधील ३० टक्के प्रस्ताव प्रत्यक्षात आणण्यावर भरमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी मध्य प्रदेशातील उद्योगस्नेही वातावरणाची माहिती देताना पारदर्शक धोरणे, पायाभूत सुविधा आणि सुलभ प्रक्रियांमुळे गुंतवणूकदारांचा राज्यावरील विश्वास वाढत असल्याचे सांगितले.ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिटमध्ये मिळालेल्या गुंतवणूक प्रस्तावांपैकी सुमारे ३० टक्के प्रस्ताव प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरवण्याच्या दिशेने राज्याने वेगाने काम सुरू केले असल्याचे त्यांनी नमूद केले..PM MITRA Park मुळे टेक्सटाईल क्षेत्राला बळमध्य प्रदेशातील वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी PM MITRA Park हा महत्त्वाचा प्रकल्प ठरणार आहे. १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी या प्रकल्पाचे भूमीपूजन करण्यात आले होते.या पार्कमुळे वस्त्रोद्योगाशी संबंधित उद्योगांना चालना मिळण्यासोबतच शेतकरी, कुशल तरुण आणि नवउद्योजकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे..टेक्सटाईल, फार्मा, ऑटोमोबाईलमध्ये गुंतवणुकीच्या संधीमध्य प्रदेशात गुंतवणुकीसाठी अनेक क्षेत्रांवर सरकारचा भर आहे. त्यात प्रामुख्याने—टेक्सटाईलफार्मास्युटिकल्सऑटोमोबाईलऊर्जालॉजिस्टिक्सकृषी आधारित उद्योगMSMEया क्षेत्रांचा समावेश आहे.सरकारच्या मते, गुंतवणुकीचा फायदा केवळ उद्योग उभारणीपुरता मर्यादित न राहता स्थानिक कौशल्य विकास, रोजगारनिर्मिती आणि उद्योजकतेला चालना देणारा असावा.केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समन्वयातून मध्य प्रदेशाला देशाच्या औद्योगिक विकासातील महत्त्वाचे केंद्र बनवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.