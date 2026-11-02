Narendra Modi: जागतिक ऊर्जा संकटाचा भारतावर प्रभाव का पडला नाही? पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिलं स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली येथे सोमवारी (दि.२) आयोजित 'भारत रिन्युएबल एनर्जी समिट अँड एक्स्पो'ला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक ऊर्जा संकटाच्या काळातही भारताच्या आर्थिक विकास दराचा वेग कायम राहिल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. .सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.पंतप्रधान म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांत जागतिक अर्थव्यवस्थेने अभूतपूर्व संकटे पाहिली आहेत. कोरोना महामारीपासून ते अगदी पश्चिम आशियातील तणावापर्यंत जगाने मोठ्या आव्हानांचा सामना केला आहे. पश्चिम आशियातील संकट आजही सुरू आहे; परंतु १४० कोटी भारतीयांना या गोष्टीचा अभिमान आहे की आपण हे संकट अत्यंत प्रभावीपणे हाताळले असून भारताचा विकास दर सातत्याने उच्च पातळीवर राहिला आहे..जर भारताने गेल्या दशकात क्लीन एनर्जीमध्ये पुरेशी गुंतवणूक केली नसती आणि यासाठी आवश्यक नवी व्यवस्था उभारली नसती, तर आपले संकट जगातील इतर देशांच्या तुलनेत कितीतरी पटीने अधिक गंभीर ठरले असते, असे मोदींनी ठामपणे नमूद केले..Pune Road Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर काळाचा घाला! जुन्नरमध्ये भरधाव ट्रकची दुचाकीला धडक; पतीचा मृत्यू, पत्नी गंभीर जखमी.यंदाची ही परिषद विशेष परिस्थितीमध्ये होत असून संपूर्ण जग सध्या 'एनर्जी शॉक'चा सामना करत आहे, असे सांगताना पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की, आपल्या दैनंदिन जीवनात आणि देशाच्या विकास प्रवासात अपारंपरिक ऊर्जेचे काय महत्त्व आहे, हे या वर्षी अधिक स्पष्ट झाले आहे. याच वेळी इंटरनॅशनल सोलर अलायन्सची ९ वी परिषद आयोजित होणे हा एक सुखद योगायोग असल्याचेही ते म्हणाले..भारताच्या ऊर्जा प्रवासाचा उल्लेख करताना पंतप्रधान म्हणाले की, गेल्या १२ वर्षांत भारताच्या अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्राची वाटचाल दृढ संकल्प, जिद्द आणि उत्कृष्ट कामगिरीने वाढलली आहे. ग्लासगो येथे २०२१ मध्ये पार पडलेल्या 'कॉप-२६' परिषदेत भारताने २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅट बिगर-जीवाश्म इंधन आधारित ऊर्जा क्षमता निर्माण करण्याचा संकल्प केला होता आणि देश तो पूर्ण करण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.