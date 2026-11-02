देश

Narendra Modi: जागतिक ऊर्जा संकटाचा भारतावर प्रभाव का पडला नाही? पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिलं स्पष्टीकरण

PM Modi at RE Summit 2026: ''आपल्या दैनंदिन जीवनात आणि देशाच्या विकास प्रवासात अपारंपरिक ऊर्जेचे काय महत्त्व आहे, हे या वर्षी अधिक स्पष्ट झाले आहे. याच वेळी इंटरनॅशनल सोलर अलायन्सची ९ वी परिषद आयोजित होणे हा एक सुखद योगायोग असल्याचेही ते म्हणाले.
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esakal

संतोष कानडे
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नवी दिल्ली येथे सोमवारी (दि.२) आयोजित 'भारत रिन्युएबल एनर्जी समिट अँड एक्स्पो'ला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक ऊर्जा संकटाच्या काळातही भारताच्या आर्थिक विकास दराचा वेग कायम राहिल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले.

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