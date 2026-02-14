देश

PM Modi highway landing: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विमानाचे हायवेवर आपत्कालीन लँडिंग, थरारक Video पाहा

Emergency landing of Narendra Modi plane : आसामच्या मोरानमध्ये इतिहास घडला! पंतप्रधान मोदींचं थेट हायवेवर विमान लँडिंग, ईशान्य भारताच्या संरक्षण व्यवस्थेला नवं बळ
PM Modi Makes Historic Highway Landing in Assam, Showcasing India’s First Emergency Airstrip

PM Modi Makes Historic Highway Landing in Assam, Showcasing India’s First Emergency Airstrip

esakal

Sandip Kapde
Updated on

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आज आसाम दौऱ्यावर आहे. ते दिब्रुगड जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३७ वर बांधण्यात आलेल्या आपत्कालीन लँडिंग सुविधेचे (ईएलएफ) उद्घाटन केले. पंतप्रधान स्वतः भारतीय हवाई दलाच्या सी-१३० विमानातून या महामार्गावर उतरले. ही ईशान्य भारतातील पहिलीच अशी व्यवस्था आहे, जी संरक्षण आणि कनेक्टिव्हिटीच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरेल.

Loading content, please wait...
Narendra Modi
Modi Government
Aasam
Air Force
viral video

Related Stories

No stories found.