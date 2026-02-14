PM Modi highway landing: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विमानाचे हायवेवर आपत्कालीन लँडिंग, थरारक Video पाहा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आज आसाम दौऱ्यावर आहे. ते दिब्रुगड जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३७ वर बांधण्यात आलेल्या आपत्कालीन लँडिंग सुविधेचे (ईएलएफ) उद्घाटन केले. पंतप्रधान स्वतः भारतीय हवाई दलाच्या सी-१३० विमानातून या महामार्गावर उतरले. ही ईशान्य भारतातील पहिलीच अशी व्यवस्था आहे, जी संरक्षण आणि कनेक्टिव्हिटीच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरेल..मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा यांनी या कार्यक्रमाबाबत उत्साह व्यक्त केला आहे. त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर सांगितले की, मोरान येथील ही ईएलएफ सुविधा चाचणीच्या टप्प्यातून यशस्वी ऑपरेशनपर्यंत पोहोचली आहे. ही सुविधा देशाच्या सामरिक शक्तीला मजबूत करेल आणि कनेक्टिव्हिटीच्या क्षेत्रात एक नवीन अध्याय लिहित आहे..शर्मा म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वामुळे अशा पायाभूत सुविधा उभारल्या जात आहेत, ज्या कोणत्याही आणिबाणीच्या परिस्थितीत देशाच्या संरक्षण तयारीला बळकटी देतात. मोरान ईएलएफमुळे भारतीय हवाई दलाची विमाने आवश्यकतेनुसार कार्यान्वित होऊ शकतील, आणि आसाम राज्य या राष्ट्रीय व्हिजनमध्ये योगदान देण्यासाठी उत्सुक आहे..PM Narendra Modi: भारत विश्वासार्ह भागीदार; मलेशिया दौऱ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रतिपादन.या दौऱ्यात पंतप्रधान मोदी एकूण ५,४५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किंमतीच्या विविध प्रकल्पांचा शुभारंभही करतील. यात महामार्ग आणि पुलांच्या उद्घाटनाचा समावेश आहे. दिब्रुगड-मोरान विभागातील राष्ट्रीय महामार्ग ३७ च्या ४.२ किलोमीटर लांबीच्या भागाला भारतीय हवाई दलाच्या सहकार्याने मजबूत काँक्रीटचा आधार देण्यात आला आहे. ही पट्टी दुहेरी वापरासाठी विकसित करण्यात आली असून, ती लढाऊ विमाने, वाहतूक विमाने आणि हेलिकॉप्टर हाताळण्यास सक्षम आहे. आणिबाणी किंवा सामरिक गरजांच्या वेळी ही पट्टी विमानांच्या ऑपरेशनसाठी उपयुक्त ठरेल, ज्यामुळे ईशान्य भागातील संरक्षण व्यवस्था अधिक मजबूत होईल..कार्यक्रमाच्या मुख्य आकर्षणात भारतीय हवाई दलाच्या सुमारे १६ विमानांचे हवाई प्रदर्शन आहे. यात लढाऊ विमाने, वाहतूक विमाने आणि हेलिकॉप्टरचा समावेश असून, काही विमाने महामार्गावर उतरणे किंवा फ्लाय-पास्ट करणे अपेक्षित आहे. हे प्रदर्शन हवाई दलाच्या पराक्रमाचे आणि तंत्रज्ञानाच्या सामर्थ्याचे दर्शन घडवेल..पंतप्रधान मोदी गुवाहाटीकडे रवाना होतीमोरान कार्यक्रमानंतर पंतप्रधान मोदी गुवाहाटीकडे रवाना होतील, जिथे ते ब्रह्मपुत्रा नदीवरील कुमार भास्कर वर्मा सेतूची पाहणी करतील. या पुलाचे उद्घाटन राज्याच्या कनेक्टिव्हिटीला आणखी मजबूत करेल..PM Narendra Modi : सुनेत्रा पवार यांच्या पाठीशी केंद्र सरकार; पंतप्रधान मोदी यांची ग्वाही.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.