Independence day: स्वातंत्र्यदिनी PM मोदींनी भारतीयांना दिले पाच संकल्प

By

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज लाल किल्ल्यावर ध्वजारोहण करण्यात आलं. यानंतर नागरिकांना संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी यांनी देशवासियांना स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या शुभेच्छा दिल्या. तसेच यावेळी पाच संकल्प सांगितले.(PM Modi gave five resolutions to Indians on Independence Day )

देश आता ५ मोठे संकल्प घेऊन पुढे जाईल. हे पाच संकल्प असे -

विकसित भारत हा एकच संकल्प घेऊन आता भारत पुढे चालेल.

कोणाही भारतीयाच्या मनात गुलामीचा अंशही राहायला नको.

आपल्याला आपल्या वारशाचा अभिमान असायला हवा. चौथा संकल्प म्हणजे एकता आणि एकजूट.

१३० कोटी देशवासियांच्यात एकता असयला हवी.

पाचवा संकल्प म्हणजे नागरिकांचं कर्तव्य. ज्यातून पंतप्रधान, मुख्यमंत्रीही सुटू शकत नाही.