PM Modi Gifts: PM मोदींना मिळालेल्या भेटवस्तूंचा ई-लिलाव; पाच वर्षांत सरकारला मिळाले तब्बल ५० कोटी

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देश-परदेशातील दौऱ्यांदरम्यान अनेक भेटवस्तू, स्मृतिचिन्हे भेट म्हणून मिळाली. या वस्तूंचा ई-लिलाव करून कोट्यवधी रुपये मिळाल्याची माहिती पर्यटनमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी आज लोकसभेमध्ये बोलताना दिली. .Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.या लिलावाची जबाबदारी ‘नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट् स’वर (एनजीएम) सोपविण्यात आली आहे. या लिलावातून मिळालेल्या निधीचा वापर हा कल्याणकारी कामांसाठी होतो..मागील पाच वर्षांमधीलतारीखनिहाय ई-लिलाव२०२१ : १७ सप्टेंबर ते ७ ऑक्टोबर२०२२ : १७ सप्टेंबर ते १२ ऑक्टोबर२०२३ : १७ सप्टेंबर ते २१ ऑक्टोबर२०२४ : १७ सप्टेंबर ते ३१ ऑक्टोबर२०२५ : १७ सप्टेंबर ते ३१ ऑक्टोबर.Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.लिलाव अन् रक्कम(कोटी रुपयांमध्ये)१.८९सातवा लिलाव(२०२५)२.२४सहावा लिलाव(२०२४).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.