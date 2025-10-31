PM Modi : छठ पूजेचा अपमान; पंतप्रधान मोदींचा काँग्रेस-आरजेडीवर हल्लाबोल

छप्रा/ मुझफ्फरपूर : काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दलाच्या नेत्यांनी (आरजेडी) छटी मय्याचा अपमान केला आहे, असा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहारमधील प्रचारसभेत बोलताना गुरुवारी केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज मुजफ्फरपूर आणि छप्रा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या प्रचार सभेत सहभागी होत उपस्थितांना संबोधित केले. अयोध्येतील राम मंदिराबाबतही विरोधकांना अडचण आहे. मात्र मतांसाठी घुसखोरांचे संरक्षण आणि लांगुलचालन करत आहेत, असा आरोपही पंतप्रधान मोदी यांनी केला. .काल मुझफ्फरपूर येथे आयोजित सभेत काँग्रेस नेते राहुल गांधी पंतप्रधानांवर टीका केली होती. ‘‘पंतप्रधान मोदी यांना छट पूजेशी काही देणे घेणे नाही ते केवळ नाटक करत आहेत, त्यांना केवळ तुमची मते हवी आहेत,’’ असा आरोप राहुल यांनी केले होता. याला पंतप्रधान मोदी यांनी आजच्या सभेत प्रत्युत्तर दिले. “छट पूजा जगभर प्रसिद्ध झाली आहे. हा भक्तीबरोबरच समानतेचे प्रतीक असणारा उत्सव आहे. त्यामुळेच आमचे सरकार या सणाला युनेस्को वारसा दर्जा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेस आणि आरजेडीचे लोक त्याची थट्टा करत, त्याला ‘नौटंकी’ म्हणत आहेत,’’ असा आरोप त्यांनी यावेळी केला..Ahilyanagar Crime: 'गॅस रिफिलिंग सेंटरवर छापा'; चिचोंडी पाटीलमध्ये स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई.पंतप्रधान म्हणालेएक चहावाला असलेला मागासवर्गीय नेता इतक्या उंचीवर पोहोचला विरोधकांना सहन होत नाहीआरजेडी-काँग्रेसचा जाहीरनामा म्हणजे खंडणी, भ्रष्टाचार आणिलुटीचे दरपत्रकभाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) बिहारसह सर्व राज्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्धआरजेडीच्या काळात ३५ ते ४० हजार अपहरणाच्या घटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.