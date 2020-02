शिवजयंतीनिमीत्त पंतप्रधानांचे मराठीतून ट्विट; म्हणाले...

नवी दिल्ली : छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी केलेले कार्य लाखो लोकांना कायमस्वरूपी प्रेरणा देत राहील, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त मोदी यांनी ट्विट करून अभिवादन केले.

भारतमातेच्या सुपुत्राला माझे नमन. छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणजे धैर्यशीलपणा, दयाशीलता आणि सुप्रशासन याचे उत्तम उदाहरण. त्यांचे कार्य लाखो लोकांना कायम प्रेरणा देत राहील, असे मोदी यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

महान छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंती दिनी त्यांना नमन!

Bowing to one of the greatest sons of Mother India, the embodiment of courage, compassion and good governance, the exceptional Chhatrapati Shivaji Maharaj on his Jayanti. His life continues to motivate millions. pic.twitter.com/zrnpT5D5oI

— Narendra Modi (@narendramodi) February 19, 2020