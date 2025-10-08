Bengal News : पीडितांना मदत पोहोचविणे हेच प्राधान्य : किरेन रिजिजू

दार्जिलिंग : दार्जिलिंग येथे झालेल्या भूस्खलनांमुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी दार्जिलिंग जिल्ह्यातील मिरीक येथे मंगळवारी भेट दिली. ‘‘पीडित कुटुंबांना मदत आणि साहाय्य पुरविणे याला केंद्र सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे,’’ असे त्यांनी यावेळी सांगितले. येथे झालेल्या जीवितहानी व मालमत्तेच्या नुकसानाबद्दलही त्यांनी शोक व्यक्त केला. तसेच ‘‘केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन तसेच एनडीआरएफ व एसएसबी (सीमा सुरक्षा बल) यांसह विविध यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याची आवश्यकता आहे’’ असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले..‘‘मी येथे पंतप्रधानांच्या वतीने आलो आहे,’’ असे सांगत त्यांनी पीडितांना सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले. रिजिजू यांनी दोन दिवसांच्या दौऱ्यानंतर सविस्तर अहवाल पंतप्रधानांना सादर करणार असल्याचेही सांगितले. यावेळी रिजिजू यांच्याबरोबर दार्जिलिंगचे खासदार राजू बिस्टा आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी हेही होते..Pune News : सात्यकी सावरकर यांचा न्यायालयात अर्ज; राहुल गांधी यांना न्यायालयात उपस्थित रहाण्याचे आदेश द्यावेत.तात्पुरता पूल उभारण्यासाठी प्रयत्नराज्यसभेचे खासदार हर्षवर्धन श्रृंगला यांनीही सोमवारी दार्जिलिंगमधील भूस्खलन झालेल्या भागांना भेट देऊन पीडित कुटुंबांची भेट घेतली. यावेळी श्रृंगला यांनी सांगितले की, डुडिया भागात तात्पुरता पूल उभारण्यासाठी स्थानिक लष्करी अधिकाऱ्यांनी सहमती दर्शवली असून संरक्षण मंत्रालयाची अंतिम मंजुरी मिळताच त्या कामाला सुरुवात होईल, ज्यामुळे लोकांना काहीसा दिलासा मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.