उत्तराखंड : उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी शुक्रवारी नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. या भेटीत उत्तराखंडच्या विकासाशी संबंधित रस्ते आणि रेल्वे जोडणी, पर्यटन, आरोग्य, शिक्षण, ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधांच्या विविध प्रकल्पांबाबत त्यांनी पंतप्रधानांकडे सहकार्य आणि मार्गदर्शनाची विनंती केली. यावेळी धामी यांनी उत्तराखंडची लोककला, पारंपरिक वस्तू आणि स्थानिक उत्पादनांचा समावेश असलेल्या भेटवस्तूही पंतप्रधानांना दिल्या..https://x.com/pushkardhami/status/2123708255515861133उत्तराखंड हे सामरिक, आध्यात्मिक आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे राज्य आहे. डोंगराळ भौगोलिक परिस्थिती आणि मर्यादित आर्थिक संसाधने लक्षात घेता केंद्र सरकारचे सहकार्य राज्याच्या विकासासाठी महत्त्वाचे असल्याचे धामी यांनी सांगितले. विविध योजनांसाठी केंद्राकडून मिळत असलेल्या मदतीबद्दल त्यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले..दिल्ली-हल्द्वानी एक्स्प्रेसवे आणि रेल्वे प्रकल्पांसाठी मागणीकुमाऊँ विभागातील दळणवळण आणि पर्यटनाला चालना देण्यासाठी दिल्ली ते हल्द्वानी एक्स्प्रेसवेच्या निर्मितीला मंजुरी देण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली. चिन्यालीसौड विमानपट्टीचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण करून तिचा नागरी तसेच लष्करी वापर करता यावा, यासाठी आर्थिक व तांत्रिक सहकार्याची मागणीही त्यांनी केली. डोंगराळ आणि मर्यादित आर्थिक संसाधने असलेल्या उत्तराखंडला बाह्य सहाय्यित प्रकल्पांच्या (EAP) आर्थिक मर्यादेतून सूट देण्याची विनंतीही करण्यात आली.रेल्वे जोडणीसंदर्भात टनकपूर-बागेश्वर रेल्वेमार्गासाठी रस्ता आणि रेल्वे वाहतुकीसाठी संयुक्त बोगदा उभारणे, अतिरिक्त मार्गिकेचे अंतिम स्थळ सर्वेक्षण आणि मंजुरी याबाबत धामी यांनी प्रस्ताव मांडले. बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल्वेमार्गाचे सर्वेक्षण, हरिद्वार-देहरादून रेल्वेमार्गाचे दुहेरीकरण आणि ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल्वेमार्गाच्या प्रस्तावाचाही त्यांनी उल्लेख केला.ऊधमसिंह नगर जिल्ह्यातील किच्छा येथे आयुष मंत्रालयाच्या प्रस्तावित तीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थांपैकी एक संस्था स्थापन करण्याची मागणीही मुख्यमंत्र्यांनी केली..कुंभमेळा २०२७ आणि पायाभूत प्रकल्पांसाठी केंद्राचे आभारहरिद्वार येथे होणाऱ्या कुंभमेळा २०२७ च्या आयोजनासाठी ५०० कोटी रुपयांची मदत आणि राज्य भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत (SASCI) सुमारे ९,५०० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिल्याबद्दल धामी यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले.पुनर्रचित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) अंतर्गत स्मार्ट मीटर बसवणे आणि वीजव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी ३,४३६.०८ कोटी रुपयांच्या मंजुरीबद्दलही त्यांनी केंद्राचे आभार व्यक्त केले. चारधाम यात्रेच्या प्रमुख ठिकाणी हवाई वाहतूक नियंत्रण (ATC) मनोरे उभारण्याची व्यवस्था आणि चंपावत बायपाससाठी १९९ कोटी रुपयांची मंजुरी यांचाही त्यांनी उल्लेख केला.देहरादून रिंग रोडच्या सुमारे १,२०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाच्या मार्गिकेला मंजुरी, देहरादून-मसुरी रोपवेच्या अभ्यासासाठी आणि वनविषयक मंजुरी प्रक्रियेसाठी मिळणारे सहकार्य याबद्दलही त्यांनी केंद्राचे आभार मानले. ऊर्जा, जलविद्युत, पिण्याचे पाणी, आरोग्यसेवा, वैद्यकीय शिक्षण, शैक्षणिक संस्था आणि आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रातील सहकार्याचाही त्यांनी उल्लेख केला.देहरादून ते हरिद्वारपर्यंत प्रादेशिक जलद वाहतूक प्रणालीचा (RRTS) विस्तार करण्यासाठी मेरठ-मोदिपुरम ते हरिद्वार मार्गाचा व्यवहार्यता अभ्यास करण्याची विनंती करण्यात आली. ऋषिकेशमधील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी बजरंग सेतू ते बैरागी कॅम्पदरम्यान अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरणामार्फत व्यवहार्यता अभ्यास करण्यासाठीही सहकार्य मागण्यात आले..लग्न आणि आध्यात्मिक पर्यटनाला चालनाउत्तराखंडमध्ये रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश आणि त्रियुगीनारायण ही ठिकाणे विवाह पर्यटनस्थळे म्हणून विकसित केली जात असल्याची माहिती धामी यांनी पंतप्रधानांना दिली. चोपता-दुगलबिट्टा, पटवाडांगर आणि शारदा कॉरिडॉर परिसरातही अशी नवीन पर्यटनस्थळे विकसित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी राज्याने विवाह पर्यटन धोरण तयार करून मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.आध्यात्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पौडी गढवालमधील बेलकेदार परिसर, टिहरी गढवालमधील अंजनिसैंण आणि टिहरी परिसर तसेच चंपावत जिल्ह्यातील लोहाघाट आणि श्यामलाताल या भागांची निवड करण्यात आली आहे.हिवाळी पर्यटनासाठी चारधामच्या प्रमुख गादीस्थळांपासून हिवाळी यात्रा सुरू करण्यात आली आहे. गढवाल मंडळ विकास निगम (GMVN) आणि कुमाऊँ मंडळ विकास निगम (KMVN) यांच्या पर्यटक निवासस्थानांमध्ये ५० टक्के सवलत दिली जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यांच्या माहितीनुसार, १९ एप्रिल २०२६ पर्यंत ७३ हजारांहून अधिक भाविकांनी हिवाळी यात्रेत सहभाग घेतला होता. आदि कैलास येथेही ७३ हजार ४१ भाविकांनी दर्शन घेतल्याचे त्यांनी नमूद केले.रिव्हर राफ्टिंग, पॅराग्लायडिंग, माउंटन सायकलिंग आणि कयाकिंग यांसारख्या साहसी पर्यटन उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. आदि कैलास परिक्रमा रनअंतर्गत अतिउंचीवरील अल्ट्रा मॅरेथॉन आयोजित करण्यात आली असून माणा खोऱ्यातही मॅरेथॉन आयोजित करण्याचा प्रस्ताव आहे. व्हायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रमातून सीमावर्ती भागातील स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. टिहरी तलावात सम-अॅक्रो महोत्सव आणि औली येथे राष्ट्रीय स्कीइंग स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली..‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रँडची उलाढाल ६.९ कोटी रुपयांवर‘व्होकल फॉर लोकल’ आणि ‘लोकल टू ग्लोबल’ या संकल्पनांच्या माध्यमातून उत्तराखंडमधील स्थानिक उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे धामी यांनी सांगितले. आयटीबीपीसोबत झालेल्या सामंजस्य करारानुसार ७ हजार २५५ शेळ्यांमधून २.१८ लाख किलो मांस आणि ३० टन माशांचा पुरवठा करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ या ब्रँडच्या माध्यमातून स्थानिक उत्पादनांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून दिली जात आहे. या ब्रँडची उलाढाल ६.९ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली असून २२ ट्रेडमार्कची नोंदणी झाली आहे. त्यापैकी ११ नोंदी भौगोलिक मानांकन (GI) आणि बौद्धिक संपदा हक्कांशी (IPR) संबंधित असल्याचे त्यांनी सांगितले. अॅमेझॉन, ONDC, जिओमार्ट, बिग बास्केट आणि ब्लिंकिट यांसारख्या डिजिटल मंचांवरही स्थानिक उत्पादनांची विक्री केली जात आहे.निर्यात सज्जता निर्देशांकात लहान राज्यांच्या श्रेणीत उत्तराखंड प्रथम स्थानी असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. प्रत्येक जिल्ह्यात ‘एक जिल्हा-एक मेळा’ आयोजित करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू आहे..शिक्षण आणि कौशल्यविकासावरही भरडोंगराळ भागातील शिक्षणव्यवस्था सुधारण्यासाठी राज्यात ५५९ क्लस्टर शाळा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी ३३१ शाळांचे मूल्यमापन करण्यात आले असून ९३ शाळांसाठी मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती धामी यांनी दिली.‘भारत दर्शन’ शैक्षणिक कार्यक्रमांतर्गत दहावीच्या परीक्षेत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ३७९ विद्यार्थ्यांना देशातील प्रतिष्ठित शैक्षणिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संस्थांना भेट देण्याची संधी देण्यात आली. याच धर्तीवर विद्यार्थ्यांना राज्यातील प्रमुख वैज्ञानिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक संस्थांची माहिती मिळावी यासाठी ‘उत्तराखंड दर्शन’ शैक्षणिक कार्यक्रम प्रस्तावित असल्याचे त्यांनी सांगितले.पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि केंद्र सरकारच्या सहकार्याने उत्तराखंडच्या विकासाला गती मिळत असल्याचे मुख्यमंत्री धामी यांनी सांगितले. विकसित उत्तराखंडचे उद्दिष्ट साध्य करून राज्याला देशातील अग्रगण्य राज्यांमध्ये स्थान मिळवून देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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