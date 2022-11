PM मोदींचा ताफा थांबवला; रुग्णवाहिकेला मार्ग करुन दिला मोकळा

शिमला : एका रुग्णावाहिकेला मार्ग देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ताफा थांबवण्यात आला, हिमाचल प्रदेशातील चांबी इथं हा प्रकार घडला. कांगरा इथली सभा आटोपून पंतप्रधान निघालेले असताना ही घटना घडली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे. (PM Modi stopped his convoy to let an Ambulance pass in Chambi Himachal Pradesh)

सभेनंतर पंतप्रधान हेलिपॅडच्या दिशेनं रवाना झाले होते. या मार्गावर रस्त्याच्या दुतर्फा नागरिकांची मोठी गर्दी जमली होती तसेच सुरक्षेसाठी ताफ्याचा मार्गही बंद करण्यात आला होता. या मार्गतच ही रुग्णवाहिका देखील जात होती. रुग्णवाहिकेचा आवाज येताच PM मोदींनी आपला ताफा थांबवण्याच्या सूचना केल्या. त्यानंतर ताफा थांबवण्यात आला आणि रुग्णवाहिका मार्गस्थ झाली.