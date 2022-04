कलम ३७० रद्द केल्यानंतर PM मोदी पहिल्यांदाच करणार काश्मीर दौरा

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जम्मू-काश्मीरच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. कलम ३७० रद्द केल्यानंतर PM मोदींचा हा पहिलाच दौरा असणार आहे. येत्या २४ एप्रिल रोजी हा दौरा निश्चित करण्यात आला आहे, अशी माहिती भाजपचे सरचिटणीस अशोक कौल यांनी दिली आहे. (PM Modi to visit Kashmir for first time after repeal of Article 370)

सन २०१९ मध्ये केंद्र सरकारनं जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं संविधानातील कलम ३७० रद्द केलं होतं. तसेच या राज्याचं तीन भागात विभाजन करत जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर केलं होतं. यानंतर मोठ्या निर्णयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पहिल्यांदाच जम्मू-काश्मीरच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत.

PM मोदींच्या दौऱ्याचा उद्देश काय?

पंतप्रधानांच्या या दौऱ्यादरम्यान काश्मिरी पंडितांचे प्रतिनिधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहेत. भाजपचे सरचिटणीस तरुण चौहान यांनी नुकतचं म्हटलं होतं की, मोदी सरकारनं जम्मू-काश्मीरला देशतवाद्यांच्या राजधानीपासून पर्यटनाच्या राजधानीत रुपांतरीत केलं आहे.

दरम्यान, कालचं काश्मीरमधील राजौरी भागात एका काश्मीरी पंडितावर दहशतवाद्यांनी बेछूट गोळीबार केला होता. या हल्ल्यात ही व्यक्ती गंभिररित्या जखमी झाली असून तिच्यावर स्थानिक दवाखान्यात उपचार सुरु आहेत. गेल्याकाही दिवसांपासून काश्मिरी पंडितांच्या विस्थापनावर आधारित द काश्मीर फाईल्स हा चित्रपट आला होता. ज्याची देशभरात मोठी चर्चा झाली होती. पंतप्रधानांनी स्वतः या चित्रपटाचं कौतुक केलं होतं, तसेच प्रत्येकानं हा चित्रपट पहायला हवा असंही त्यांनी म्हटलं होतं.