Narendra Modi: सोने खरेदी करू नका, ‘वर्क फ्रॉम होम’ करा : पंतप्रधान मोदी; इंधन बचतीसाठी सार्वजनिक वाहतुकीच्या वापराचे आवाहन!

हैदराबाद : ''देशातील नागरिकांनी पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसचा अत्यंत काटकसरीने वापर करावा,'' असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी केले. पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर इंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक, 'कारपुलिंग' आणि पुन्हा 'वर्क फ्रॉम होम' पद्धतीचा अवलंब करण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला..सिकंदराबाद येथे बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा सुरक्षेबाबत चिंता वाढली असून, आयात केलेल्या इंधनावरील अवलंबित्व कमी करणे ही आता राष्ट्रीय गरज बनली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर आपण आटोक्यात आणला पाहिजे..पंतप्रधानांचे आवाहनयुद्धामुळे उद्भवलेल्या जागतिक संकटातून देशाला वाचविण्यासाठी नागरिकांनी पुढाकार घ्यावा२ परकी चलन वाचवण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेल काटकसरीने वापरा३ वाहतुकीसाठी मेट्रो, रेल्वे, कार-पूलिंग आणि ई-वाहनांचाजास्तीत जास्त वापर करावा४ कोरोना काळाप्रमाणे पुन्हा.'वर्क फ्रॉम होम' आणि 'व्हर्च्युअल मीटिंग' व्हाव्यात५ सोने खरेदी आणि परदेश दौरे एक वर्ष पुढे ढकलावेत६ रासायनिक खतांचा वापर कमी करून नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन द्या७ स्वदेशी उत्पादने वापरून देशाला आत्मनिर्भर बनवा.