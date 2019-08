'गार्ड ऑफ ऑनर'ने पंतप्रधान मोदींचे भूतानमध्ये स्वागत

पारो (भूतान) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज (शनिवार) दोन दिवसांच्या भूतान दौऱ्यावर गेले आहेत. येथील पारो आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पोहोचल्यावर पंतप्रधान मोदींचे भूतानचे पंतप्रधान डॉ. लोते शेरिंग आणि इतरांनी 'गार्ड ऑफ ऑनर' देऊन स्वागत केले.

भूतानची राजधानी थिंपूच्या पश्चिमेला असलेल्या खोऱ्यातील पारो या गावातील एका मुलाने पंतप्रधानांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले.

Reached Bhutan a short while ago, marking the start of an important visit. I am extremely grateful to @PMBhutan for welcoming me at the airport. His gesture is deeply touching. pic.twitter.com/75EYI4ItTz

दरम्यान, भूतानमधील रॉयल युनिव्हर्सिटीच्या विद्यार्थ्यांना संबोधित करणार असून भारत आणि भूतान या शेजारील दोन राष्ट्रांमध्ये शैक्षणिक क्षेत्राशी निगडीत 10 सामंजस्य करार यावेळी करण्यात येणार आहेत.

A memorable welcome in Bhutan! This is a land blessed with natural beauty and wonderful people. There is immense enthusiasm here and the people of Bhutan want to see the India-Bhutan friendship scale newer heights of success. @PMBhutan pic.twitter.com/ELNWjLGEL0

— Narendra Modi (@narendramodi) August 17, 2019