Varanasi World Record: मोदींच्या दत्तक गावाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! साठ मिनिटात चीनला चारली धूळ; वाराणसी गिनीजबुकमध्ये video viral

Viral video of world record from Varanasi: वाराणसीत पर्यावरणाच्या क्षेत्रात नवा विक्रम, चीनचा जुना विक्रम मोडला
Celebrations in Varanasi after PM Modi’s adopted village secured a Guinness World Record.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दत्तक घेतलेल्या वाराणसीतील सूजाबाद-दोमरी गावाने पर्यावरणाच्या क्षेत्रात नवा जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला आहे. केवळ एका तासात अडीच लाखांहून अधिक झाडे लावून वाराणसीने चीनचा जुना विक्रम मोडीत काढला असून 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड'मध्ये आपले नाव सुवर्णाक्षरांनी नोंदवले आहे.

