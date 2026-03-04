Varanasi World Record: मोदींच्या दत्तक गावाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! साठ मिनिटात चीनला चारली धूळ; वाराणसी गिनीजबुकमध्ये video viral

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दत्तक घेतलेल्या वाराणसीतील सूजाबाद-दोमरी गावाने पर्यावरणाच्या क्षेत्रात नवा जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला आहे. केवळ एका तासात अडीच लाखांहून अधिक झाडे लावून वाराणसीने चीनचा जुना विक्रम मोडीत काढला असून 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड'मध्ये आपले नाव सुवर्णाक्षरांनी नोंदवले आहे..रविवारी वाराणसी महानगरपालिकेच्या नेतृत्वाखाली राबवण्यात आलेल्या या मोहिमेत २,५१,४४६ रोपट्यांची लागवड करण्यात आली. यापूर्वी २०१८ मध्ये चीनने एका तासात १,५३,९८१ झाडे लावण्याचा विक्रम केला होता, जो आता काशीच्या जनतेने मोडीत काढला आहे. गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डच्या टीमने डिजिटल प्रणाली आणि ड्रोनच्या साहाय्याने या मोहिमेचे निरीक्षण करून महापौर अशोक तिवारी यांना अधिकृत प्रमाणपत्र सोपवले..६० गंगा घाटांच्या नावाने 'शहरी वन'या प्रकल्पाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे येथील 'शहरी वन' (Urban Forest). या संपूर्ण वनक्षेत्राला ६० भागांमध्ये विभागले असून, प्रत्येक भागाला काशीच्या प्रसिद्ध गंगा घाटांचे (उदा. दशाश्वमेध, मणिकर्णिका, ललिता घाट) नाव देण्यात आले आहे. भविष्यात जेव्हा ही झाडे मोठी होतील, तेव्हा गंगा किनारी एक हिरवीगार 'मिनी काशी' पाहायला मिळेल..काय आहे या प्रकल्पाचे स्वरूप?देशी आणि औषधी झाडे: येथे शीशम, सागवान, बांबू यांसारख्या २७ देशी प्रजातींसह आंबा, पेरू आणि अश्वगंधा, गिलोय यांसारखी औषधी झाडे लावली आहेत.मियावाकी तंत्रज्ञान: जपानी शास्त्रज्ञ अकीरा मियावाकी यांच्या तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यामुळे ही झाडे १० पट वेगाने वाढतील आणि अवघ्या २-३ वर्षांत हे क्षेत्र 'ऑक्सिजन बँक' बनेल.स्मार्ट सिंचन: झाडांना पाणी देण्यासाठी १० किलोमीटर लांब पाइपलाइन, १० बोअरवेल आणि ३६० 'रेन गन' बसवण्यात आल्या आहेत..आर्थिक उत्पन्नाचा नवा मार्गहे जंगल केवळ पर्यावरणासाठीच नाही, तर महानगरपालिकेसाठी उत्पन्नाचे साधनही ठरणार आहे. एका खास करारानुसार, तिसऱ्या वर्षापासून महापालिकेला २ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, जे सातव्या वर्षापर्यंत वार्षिक ७ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते..लोकसहभागातून जनआंदोलनया मोहिमेत भारतीय सेना, NDRF, CRPF, नमामि गंगेचे कार्यकर्ते आणि हजारो विद्यार्थी-NCC कॅडेट्स सहभागी झाले होते. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या यशाबद्दल सर्व सहभागींचे अभिनंदन केले आणि हे मॉडेल आध्यात्मिक शांतता आणि आधुनिक अर्थशास्त्राचे उत्तम उदाहरण असल्याचे म्हटले.वाराणसीने मिळवलेले हे यश केवळ उत्तर प्रदेशसाठीच नाही, तर संपूर्ण भारतासाठी अभिमानास्पद ठरले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.