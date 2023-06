Vande Bharat Trains: पंतप्रधान मोदींनी पाच 'वंदे भारत' एक्सप्रेसला दाखवला हिरवा झेंडा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळ इथं एकाच वेळी ५ नव्या वंदे भारत एक्स्प्रेसचं उद्घाटन करण्यात आलं. गोवा (मडगाव) मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेसचा देखील यात समावेश आहे. (PM Narendra Modi flags off five Vande Bharat trains from Rani Kamlapati Railway Station in Bhopal )

या गाडीमुळे मुंबई ते गोव्यातील अंतर काही तासात पार करता येणार आहे. या गाडीमुळे मुंबई ते गोवा या कनेक्टिव्हिटी साठी एका नव्या अध्यायाची सुरुवात होत आहे. या गाडीमुळे गोवा आणि कोकण अशा पर्यटकांच्या आवडत्या ठिकाणी केवळ आठ तासात पोहोचता येणार आहे.

पंतप्रधान मोदी यांनी राणी कमलपती या भोपाळ जवळील रेल्वे स्टेशन वरून ५ वेगवेगळ्या शहरात असणाऱ्या वंदे भारत एक्स्प्रेसला हिरवा झेंडा दाखवला.

५ नव्या वंदे भारत एक्स्प्रेस

1. राणी कमलपती (भोपाळ)- इंदोर वंदे भारत एक्स्प्रेस

2. भोपाळ जबलपूर वंदे भारत एक्सप्रेस

3. रांची- पटना वंदे भारत एक्सप्रेस

4. धारवाड- बंगळुरू वंदे भारत एक्सप्रेस

5. गोवा (मडगाव) मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस