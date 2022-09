Gujrat Election: निवडणुकांच्या तोंडावर मोदींनी केले, 7200 कोटींच्या प्रकल्पांचे भूमिपूजन

GST Fraud: मुंबईतील 15 विमा कंपन्यांकडून 824 कोटींचा जीएसटी घोटाळा!

मुंबई विभागातील १५ विमा कंपन्यांनी मिळून तब्बल ८२४ कोटी रुपयांचा जीएसटी घोटाळा केल्याचं समोर आलं आहे. यासंदर्भात जीएसटी इंटेलिजन्स महासंचालनालयानं केलेल्या तपासात याचा पर्दाफाश झाला आहे. (GST Fraud of 824 crores from 15 insurance companies in Mumbai)