PM मोदींची जवानांसोबत दिवाळी, पाकिस्तानवर केला हल्लाबोल

जैसलमेर- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सीमा सुरक्षा दल आणि भारतीय लष्कराच्या जवानांसोबत दिवाळी साजरी करण्यासाठी राजस्थानमधील जैसलमेर येथील लोंगेवाला सीमेवर पोहोचले आहेत. तिथे ते जवानांसोबत दिवाळी साजरा करणार आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी 1971 मध्ये पाकिस्तानसोबत झालेल्या लोंगेवाला येथील ऐतिहासिक युद्धाचे स्मरण केले. भारतीय जवानांनी येथे इतिहास लिहिला होता. या युद्धाने भारतीय सैन्य दलासमोर कोणतीही शक्ती टिकणार नाही, हे सिद्ध करुन दाखवले होते.

त्यांच्याबरोबर चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) बिपिन रावत, लष्कर प्रमुख एमएम नरवणे, नौदल प्रमुख आरकेअस भदौरिया आणि बीएसएफचे प्रमुख राकेश अस्थाना ही उपस्थित आहेत.

#WATCH: Whenever history on the excellence of soldiers will be written and read, the Battle of Longewala will be remembered: PM Narendra Modi in Jaisalmer, #Rajasthan pic.twitter.com/d6KSUw7bzZ

