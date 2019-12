अटलबिहारी वाजपेयींचे स्वप्न पूर्ण झाले : नरेंद्र मोदी

नवी दिल्ली : पाणी हा विषय माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या खूप जवळचा होता. आज त्यांच्या जयंतीनिमित्त अटल भूजल योजनेचा शुभारंभ करण्यात येत आहे. यामुळे त्यांचे स्वप्न पूर्ण झाल्याचे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.

PM Narendra Modi: Today an important project that is very important for the country has been dedicated to Atal ji. Rohtang Tunnel connecting Himachal Pradesh to Ladakh and Jammu Kashmir, and connecting Manali with Leh, will now be known as Atal Tunnel pic.twitter.com/x6LEfS28CB

