Video : मोदींनी चेन्नईच्या समुद्र किनाऱ्यावर केली स्वच्छता

चेन्नई : देशाला स्वच्छतेचा संदेश देणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आज (शनिवार) सकाळी मामल्लपुरम येथील समुद्र किनाऱ्यावर स्वतः स्वच्छता केली. त्यांनी किनाऱ्यावरील प्लॅस्टिकचा कचरा स्वच्छ केला.

Plogging at a beach in Mamallapuram this morning. It lasted for over 30 minutes.

Also handed over my ‘collection’ to Jeyaraj, who is a part of the hotel staff.

Let us ensure our public places are clean and tidy!

Let us also ensure we remain fit and healthy. pic.twitter.com/qBHLTxtM9y

— Narendra Modi (@narendramodi) October 12, 2019