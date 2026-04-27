Man Ki Baat : मन की बात'मध्ये PM मोदींनी युपीच्या 'गज मित्र'चा केला गौरव! स्थानिक लोक कसे बनले वन्यजीवांचे रक्षक? वाचा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या 'मन की बात' च्या १३३ व्या भागात देशातील निसर्ग संवर्धन आणि वन्यजीव संरक्षणासाठी स्थानिक लोकांनी केलेल्या प्रयत्नांचे भरभरून कौतुक केले आहे. उत्तर प्रदेशातील 'गज मित्र'पासून ते गुजरातच्या 'फ्लेमिंगो सिटी'पर्यंत अनेक प्रेरणादायी यशोगाथांचा उल्लेख पंतप्रधानांनी यावेळी केला.या कार्यक्रमात पंतप्रधानांनी हे अधोरेखित केले की, जेव्हा सामान्य नागरिक निसर्ग रक्षणासाठी एकत्र येतात, तेव्हाच मोठे बदल शक्य होतात..उत्तर प्रदेशातील 'गज मित्र'चा पुढाकारउत्तर प्रदेशातील तराई भागात कापणीच्या हंगामात हत्तींचे कळप गावांजवळ येतात, ज्यामुळे मानव-वन्यजीव संघर्षाचा धोका वाढतो. गावकऱ्यांनी स्वतःहून 'गज मित्र' पथके तयार केली आहेत.हे लोक हत्तींच्या हालचालींवर लक्ष ठेवतात आणि वेळीच गावकऱ्यांना सतर्क करतात. यामुळे संघर्ष कमी झाला असून लोकांचा प्रशासनावरील विश्वास वाढला आहे..गुजरातची 'फ्लेमिंगो सिटी' आणि 'लखानी के बाराती'कच्छच्या रणमध्ये पावसाळ्यानंतर लाखो फ्लेमिंगो पक्षी येतात, ज्यामुळे हा भाग पूर्णपणे गुलाबी होतो. कच्छचे लोक या पक्ष्यांना आदराने 'लखानी के बाराती' (Lakhha Ji Ke Baaraati) म्हणतात.हे पक्षी आता कच्छमधील पर्यावरण संवर्धनाचे सुंदर प्रतीक बनले आहेत..गोडावण (Great Indian Bustard) चे पुनरुज्जीवनलुप्त होण्याच्या मार्गावर असलेल्या गोडावण पक्षाच्या संवर्धनासाठी सुरू असलेल्या मोहिमेबद्दल पंतप्रधानांनी आनंदाची बातमी दिली. गुजरातच्या कच्छमध्ये 'जंपस्टार्ट अप्रोच' द्वारे दशकानंतर एका पिल्लाचा जन्म झाला आहे.सध्या विविध प्रजनन केंद्रांमध्ये सुमारे ७३ गोडावण पक्षी आहेत, ज्यांना लवकरच नैसर्गिक अधिवासात सोडले जाईल.कर्नाटकातील १०० एकरचे जंगल आणि ७०० झाडेपंतप्रधानांनी कर्नाटकातील 'कर्मा मठा'चा (Karma Monastery) उल्लेख केला, जिथे १०० एकर जागेवर एक समृद्ध जंगल विकसित करण्यात आले आहे. येथे ७०० हून अधिक स्थानिक प्रजातींच्या झाडांचे जतन करण्यात आले आहे..ईशान्य भारताची 'बांबू क्रांती'ईशान्य भारतात बांबू क्षेत्रात मोठी क्रांती होत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. २०१७ मध्ये बांबूला 'वृक्ष' श्रेणीतून काढून टाकल्यामुळे आता बांबूचा व्यवसाय करणे सोपे झाले आहे. त्रिपुरा, नागालँड आणि मिझोरममधील बचत गट बांबूपासून फर्निचर, हस्तकला आणि खाद्यपदार्थ तयार करून प्रगती करत आहेत.प्रत्येकाने ईशान्येतील बांबूचे किमान एक तरी उत्पादन खरेदी करावे, असे आवाहन मोदींनी केले. पंतप्रधानांनी दिलेल्या या संदेशामुळे पर्यावरणाप्रती लोकांची जबाबदारी आणि स्थानिक लोकांच्या प्रयत्नांचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.