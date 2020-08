पंतप्रधान मोदींचा रामलल्लासमोर 'साष्टांग नमस्कार'; फोटो व्हायरल

अयोध्या- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी अयोध्येत जाऊन राम जन्मभूमीचे भूमिपूजन केले. पंतप्रधान मोदी यांनी सर्वात आधी हनुमानगढी मंदिराला भेट दिली. येथे हनुमानाची पूजा केल्यानंतर ते रामलल्लाच्या दरबारी पोहोचले. मोदींनी रामलल्लाची विधिवत पूजा केली. मोदींसोबत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल आंनदीबेन पटेल हेही पूजेला बसल्याचं पाहायला मिळाले. यावेळी पंतप्रधान मोदी यांचा पूजेदरम्यानचा एक फोटो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या फोटोमध्ये मोदी रामलल्लासमोर साष्टांग नमस्कार घातल्याचं दिसत आहेत.

जय श्री राम! पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते ऐतिहासिक भूमीपूजन सोहळा संपन्न!

2014 मध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी जेव्हा पहिल्यांदा संसदेत प्रवेश केला होता. यावेळी मोदी संददेच्या पायऱ्यांवर नतमस्तक झाले होते. आता भगवान रामाच्या मंदिराचे शिलान्यास करणेही मोदींसाठी मोठी आनंदाची आणि सन्मानाची गोष्ट आहे. याच पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी रामलल्ला समोर साष्टांग नमस्कार घातला आहे. त्यानंतर त्यांनी रामलल्लाला फूल चढवले आणि त्याची परिक्रमा आणि आरती केली. पंतप्रधान मोदी यांचा भगवान रामासमोर साष्टांग नमस्कार घालत असल्याचा फोटो व्हायरल होत आहे.

#WATCH Prime Minister Narendra Modi offers prayers to Ram Lalla, performs 'sashtang pranam' (prostration) at Ram Janmabhoomi site in Ayodhya pic.twitter.com/G6aNfMTsLC

