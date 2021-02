राज्यसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भावुक, काँग्रेसच्या नेत्याविषयी बोलताना अश्रू अनावर

नवी दिल्ली- राज्यसभेत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भावुक झाल्याचं पाहायला मिळालं. त्यांच्या डोळ्यातून अश्रू आल्याचं दिसलं. अनेकदा त्यांना पाणी प्यावं लागलं. राज्यसभेतील ४ खासदारांचा कार्यकाळ संपणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदी बोलत होते. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांच्याविषयी बोलताना ते भावूक झाले. नबी आझाद यांची नम्रता, देशाच्या उन्नतीची कामना त्यांना शांत बसू देणार नाही. देशाच्या विकासासाठी ते काम करत राहतील, असं म्हणत त्यांनी आझाद यांना सल्यूट केला.

The person who will replace Ghulam Nabi ji (as Leader of Opposition) will have difficulty matching his work because he was not only concerned about his party but also about the country and the House: PM Modi during farewell to retiring members in Rajya Sabha pic.twitter.com/bVE3Cnddl2

— ANI (@ANI) February 9, 2021