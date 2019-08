मी अत्यंत जवळचा मित्र गमाविला : मोदी

नवी दिल्ली : मी अत्यंत जवळचा मित्र गमाविला आहे. गेली अनेक दशके मी त्यांनी त्यांना त्यांच्या कामामुळे ओळखत होते. त्यांचे अनेक विषयांतील ज्ञान वाखाणण्याजोगे होते. त्यांचे निधन झाले असले तरी ते कायम स्मरणात राहतील, असे भावनिक ट्विट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे.

Full of life, blessed with wit, a great sense of humour and charisma, Arun Jaitley Ji was admired by people across all sections of society. He was multi-faceted, having impeccable knowledge about India’s Constitution, history, public policy, governance and administration.

