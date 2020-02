मोदी म्हणाले, 'लाठ्या खायला पाठ कडक करून घेतो'

नवी दिल्ली : रोजगाराशिवाय हा देश पुढं जाणार नाही आणि रोजगार दिला नाही तर, देशातील तरुण तुम्हाला काठ्यांनी बडवेल, अशी टीका करणारे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत उत्तर दिले आहे. लोकसभेत आज, पंतप्रधान मोदी यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर निवेदन दिले. त्यावेळी त्यांनी काँग्रेससह राहुल गांधी यांचाही समाचार घेतला. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहांवर टीका केली होती.

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विरोधात रान उठवलं होतं. त्यात त्यांनी रोजगाराचा मुद्दा उपस्थित करताना, 'जर, तरुणाच्या हाताला काम दिलं नाही तर, तरुण लाठ्या हाणतील,', असा टोला राहुल यांनी पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा यांना लगावला. अमित शहा यांचे भाषण म्हणजे कोंडाळा असतो. तुम्ही त्यांचे म्हणणे ऐकू नका, असा सल्लाही राहुल यांनी जनतेला दिला होता. त्यावर आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत भाषण करताना उत्तर दिले. लोकसभेत राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीतच पंतप्रधान मोदींनी हे उत्तर दिले. पंतप्रधान मोदी म्हणाले, 'माझी लाठ्या खाण्याची तयारी आहे. मी सहा महिने सूर्यनमस्कार घालून माझी पाठ लाठ्या खाण्यासाठी कडक करून घेईन.'

